Espagne : un ramasseur de balles s'allonge sous un footballeur pour lui venir en aide

Ce n'est pas le résultat du match que les supporters retiendront, mais bien l'acte d'un jeune garçon. Lors d'une rencontre entre La Palma CF et l'UP Viso, dimanche 26 novembre, à La Palma del Condado, dans le sud de l'Espagne, Alejandro Pineda a reçu un ballon dans l'abdomen. Le joueur "était incapable de respirer", explique El Pais (en espagnol). C'est alors que Moises Aguilar Alcade, un ramasseur de balles, s'est précipité sur le terrain pour lui venir en aide. Il s'est allongé au sol, sous le joueur, comme le montre une photo prise par l'oncle du jeune garçon.

Le geste de Moises Aguilar Alcade a aidé le footballeur a reprendre son souffle et il "s'est rétabli rapidement", précise El Pais. "Je lui ai demandé comment il avait eu l'idée de faire ça et il m'a dit qu'il l'avait vu faire dans des vidéos de football sur YouTube", a précisé son oncle sur Facebook. Après le match, le garçon de 12 ans a quitté le terrain sous l'ovation du public et des deux équipes, selon El Pais. Et depuis son acte, Moises Aguilar Alcade est qualifié de "héros". Sur les réseaux sociaux, la photo est largement partagée avec des félicitations.