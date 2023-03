Le sélectionneur des Bleus, invité spécial de "Tout le sport" mardi, s'est exprimé sur son choix de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé.

Ce n'est plus une rumeur. Invité exceptionnel de "Tout le sport" mardi 21 mars, Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé a bel et bien été désigné nouveau capitaine de l'équipe de France. Le joueur du PSG, âgé de 24 ans, "remplissait toutes les cases pour l'être à un moment ou à un autre", a justifié le sélectionneur des Bleus, qui répondait aux questions de Fabien Lévêque. "C'est naturel et logique que Kylian le soit à partir du moment où il le veut. Il ne faut pas que le costume soit trop grand, il faut avoir les épaules pour le porter. Il n'y a aucun souci de ce côté là."

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, sur le plateau de "Tout le sport", le 21 mars 2023. (FRANCEINFO: SPORT)

A la suite des retraites internationales du capitaine Hugo Lloris et du vice-capitaine Raphaël Varane, le sélectionneur tricolore a fait son choix "dans une logique par rapport au groupe". Il a échangé notamment avec Antoine Griezmann, autre prétendant au brassard, désigné vice-capitaine : "Ce n'est pas donner à Kylian et enlever à Antoine, a ajouté le sélectionneur. Antoine a toujours été un joueur très important. De par ce qu'il fait sur le terrain, il est fédérateur. Ce n'était pas un casse-tête. Ça faisait partie des réflexions que j'ai pu avoir en amont, des discussions avec Kylian et Antoine."

Didier Deschamps s'est également exprimé sur le désir de l'attaquant du PSG de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 : "C'est plutôt une bonne chose. Qu'il ait envie d'être de cette aventure là, je trouve ça positif."