"Un cycle qui se termine", "on attend que Deschamps s'en aille" : avant Italie-France, le désamour croissant des fans de foot pour les Bleus

Direction Milan pour l'équipe de France de foot, pour la dernière journée de Ligue des nations. Les Bleus tenteront, dimanche 17 novembre contre l'Italie, d'oublier la triste soirée de jeudi face à Israël, marquée par un contexte sécuritaire pesant au Stade de France et un triste 0 à 0 sur la pelouse.

Les Français, déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, doivent donc montrer un meilleur visage pour ce dernier match international de l'année. Mais ces derniers mois, le fossé se creuse entre les Bleus et le public français, entre polémiques, jeu ennuyeux, et audiences télévisées en baisse.

"Il faut que la dynamique reprenne"

La cote de popularité des Bleus a déjà pris un sérieux coup dans l'aile cet été, avec un Euro laborieux et soporifique, malgré une demi-finale perdue face à l'Espagne. Les derniers épisodes du feuilleton Kylian Mbappé, avec de nombreux rebondissements ces dernières semaines autour du capitaine désigné, mais qui sera encore absent dimanche, n'ont rien arrangé. Franceinfo l'a constaté auprès de plusieurs fans de foot, dont Paul, qui entraîne des jeunes à Villejuif, dans le Val-de-Marne, à côté de Paris.

"On entend beaucoup d'histoires extra-sportives autour de l'équipe de France et on voit des prestations moins encourageantes qu'avant. On a un cycle qui se termine avec les retraites d'Olivier Giroud et d'autres joueurs (Hugo Lloris, Raphaël Varane et récemment Antoine Griezmann). Il faut que la dynamique reprenne", espère Paul.

"Si on change d'entraîneur, on changera d'ambiance"

Les derniers indicateurs ne montrent pas d'embellie à court terme, avec des audiences télé en chute libre depuis de longs mois. Les Bleus n'ont ainsi réuni qu'un peu moins de 5 millions de téléspectateurs en moyenne lors des matchs de Ligue des nations. "Ce sont d'anciens matchs amicaux, ce n'est pas très attrayant. Les gens ne regardent plus les matchs qui ne sont pas à enjeux. Ils attendent juste de voir la finale de la prochaine Coupe du monde, pour voir si on va la gagner", estime Rachid, qui était présent à Saint-Denis pour le match nul contre Israël.

Les supporters pointent du doigt le nombre de rencontres, trop élevé à leur goût, mais ils désignent surtout un coupable. "On attend juste que Deschamps s'en aille. Aujourd'hui, c'est lui le chef d'orchestre, il décide de tout et crée l'ambiance. Si on change d'entraîneur, on changera d'ambiance et les gens auront à nouveau envie de regarder cette équipe de France", juge Matthias, lui aussi présent au Stade de France contre Israël.

"Il y a un côté désabusé"

La situation est grave, mais pas désespérée, selon le journaliste Vincent Duluc, qui suit les Bleus depuis plus de 25 ans pour le journal L'Équipe. Le désamour "a déjà été plus aigu après la Coupe du monde 2002 (élimination dès le premier tour) et surtout après la Coupe du monde 2010, où il y a eu une vraie rupture entre l'opinion et l'équipe de France, se souvient Vincent Duluc, au sujet de la grève des Bleus en plein Mondial en Afrique du Sud, provoquant un scandale national. Là, il y a un côté désabusé, mais aussi comparatif, puisqu'on sort d'un été olympique qui a mis en relief les caprices et les mentalités différentes en équipe de France. Pour reprendre sa place, le foot va devoir changer"."

Les chiffres d'Italie-France seront à nouveau scrutés, mais aussi comparés à ceux du XV de France, héroïque samedi soir, face à la Nouvelle-Zélande. En termes d'audiences, les Bleus du rugby talonnent désormais ceux du foot.