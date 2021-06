Retour des supporters au Stade de France : "Nous allons montrer que nous sommes responsables", assure l'un des membres des Irrésistibles français

"C'est ce soir que tout recommence. Pour nous, le foot, ça ne se vit pas à travers un écran de télévision", s'est réjoui mardi 8 juin sur franceinfo Fabian Tosolini, membre de l’association de supporters Irrésistibles français, qui sera au Stade de France à 21h10 pour France-Bulgarie, dernier match de préparation des Bleus avant l'Euro 2021. Après un an et demi sans public à cause de la crise sanitaire, ce match signe le retour des spectateurs au Stade de France. 5 000 supporters sont autorisés à y assister.

"Nous ne nous considérons pas comme des spectateurs, précise Fabian Tosolini. Même quand nous allons au stade, nous voulons être acteurs. Nous voulons participer à cette rencontre. Nous voulons le mieux possible pousser notre équipe pour qu'elle puisse se donner au maximum et nous apporter la victoire. C'est vrai que pour nous, le foot, c'est ça. C'est le physique, c'est le réel. Ce n'est pas effectivement des applaudissements enregistrés et souvent mis à mauvais escient".

Un protocole sanitaire strict

Les 5 000 chanceux devront néanmoins respecter un protocole sanitaire strict : "On nous demande soit d'être vacciné, soit d'avoir un test négatif, soit antigénique ou PCR. Et donc nous devrons tous présenter un QR code qui reprend soit la vaccination, soit le test négatif, à l'entrée du stade en même temps que notre notre billet.

"Dans le stade, nous ne pourrons pas, comme nous le faisons d'habitude, être assis côte-à-côte et mélanger nos postillons et notre transpiration. Nous serons évidemment séparés par un siège d'écart entre deux supporters." Fabian Tosolini, membre de l’association de supporters Irrésistibles français à franceinfo

Fabien Tosolini prend ce retour dans les tribunes très au sérieux "parce qu'on mesure la chance que nous avons et aussi la responsabilité que nous avons. On sait aussi qu'il y aura d'autres matchs. Il y aura aussi la reprise du championnat de France de foot et si nous ne sommes pas en capacité de montrer que les supporters de football, comme les autres supporteurs des autres sports, sont des gens responsables, on risque encore de vivre notre passion à travers des écrans de télévision. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc oui, c'est une première étape. Nous allons montrer que nous sommes responsables, que nous sommes en capacité de respecter la réglementation pour pouvoir ensuite reprendre une vie 'normale', qui, on l'espère, le sera le plus vite possible". Fabien Tosolini a l'intention de suivre l'équipe de France et d'assister aux différents matchs de l'Euro-2021 qui débutent le 15 juin pour les Bleus.