Qualifications Euro 2025 : victorieuses en Angleterre, les Bleues font le plein de confiance à deux mois des Jeux de Paris 2024

L'équipe de France a inscrit un deuxième cador de suite à son tableau de chasse, vendredi 31 mai. Dans la continuité de leur courte victoire en Suède (1-0), les Bleues sont parvenues à renverser les Anglaises chez elles à Newcastle (2-1). Des succès, auxquels il faut ajouter celui acquis contre l'Irlande (1-0), qui témoignent de la belle dynamique tricolore.

Si, comme souvent, tout n'a pas été parfait dans le jeu face à l'Angleterre, les Françaises sont parvenues à s'imposer pour la première fois contre une équipe classée dans le top 3 du classement Fifa en compétition officielle. Qui plus est contre des Lionesses championnes d'Europe en titre, qui ont atteint la finale de la Coupe du monde l'été dernier.

La France remporte un match compétitif face à une nation du top 3 au classement FIFA pour la 1re fois de son histoire.



L'Angleterre n'avait de son côté plus perdu un match compétitif sur son sol depuis le 11 juin 2005 (0-1 v Suède à l'EURO 2005). Succès #ANGFRA #WEUROQualifiers pic.twitter.com/wdFlED4ZDl — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) May 31, 2024

"Cela faisait des années que je n'avais pas autant couru. Physiquement c'était un match très dur, on connaît leur qualité mais on a su répondre. C'est super de les renverser chez elles, c'est costaud", a souligné Marie-Antoinette Katoto, plus épuisée que joyeuse en zone mixte, après avoir pourtant marqué le but vainqueur. A la suite d'un corner, comme l'égalisation d'Elisa De Almeida avant elle.

De quoi également satisfaire le sélectionneur Hervé Renard, qui a suivi la rencontre depuis les tribunes en raison d'une suspension. "C'est important d'envoyer des signaux aux adversaires. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de rencontrer de très fortes équipes. La Suède chez elle, l'Angleterre chez elle... On a fait preuve de la même solidité et on devient de plus en plus efficaces", a-t-il réagi en conférence de presse.

Des progrès dans les deux surfaces

Depuis qu'elle a été corrigée par l'Espagne fin février en finale de la Ligue des nations (0-2), la sélection tricolore a affiché des progrès dans les deux surfaces. Dans le Nord de l'Angleterre, elle a ainsi cadré la majorité de ses frappes (4/7), tandis que leurs adversaires n'ont pas su trouver les meilleures opportunités (4/16). "Auparavant on avait beaucoup de situations sans les concrétiser... On marque encore une fois sur coups de pied arrêtés. Les mêmes que l'on travaille sans relâche avec Gilles Fouache [l'entraîneur des gardiennes responsable de ces phases]", a souligné Laurent Bonadéi, adjoint aux manettes en remplacement d'Hervé Renard.

Preuve de sa réussite du moment, l'équipe de France a aussi eu le droit à un coup de pouce du destin juste avant le coup d'envoi vendredi. Sur une pelouse du St James' Park réputée pour être légèrement inclinée, les partenaires de Delphine Cascarino ont eu la chance de pouvoir choisir la moitié de terrain dans laquelle elles souhaitaient débuter. "On savait qu'en deuxième mi-temps, on attaquait avec l'inclinaison du terrain. C'est la même stratégie que Newcastle, s'ils la choisissent, c'est qu'il y a une raison et cela nous a servi après la pause", a revélé Laurent Bonadéi.

D'abord la qualification à l'Euro, puis les Jeux

Les Bleues doivent désormais poursuivre sur cette dynamique pour arriver en puissance aux Jeux olympiques avec une entrée en lice prévue le 25 juillet contre la Colombie à Lyon. "On va se servir de tout ça pour les JO, mais c'est un petit peu loin pour moi", a expliqué Wendie Renard après le match, estimant tout de même que son équipe pouvait encore "faire mieux dans l'utilisation du ballon".

Éliminatoires Euro 2025 : le résumé de Angleterre - France

D'ici là, il faudra plier l'affaire dans la course à l'Euro 2025. Avec neuf points sur neuf possibles, il ne manque plus qu'un succès aux Tricolores pour s'assurer l'une des deux premières places qualificatives de leur poule. Autrement dit, si elles veulent conclure rapidement, il faudra l'emporter une nouvelle fois contre les Lionesses à Saint-Etienne mardi.