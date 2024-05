Qualifications pour l'Euro 2025 : les Bleues renversent l’Angleterre chez elle et poursuivent leur sans-faute

La recette a de nouveau fonctionné. Menée au score, l'équipe de France s'est finalement offert l'Angleterre (2-1), vendredi 31 mai, à Newcastle. Sa troisième victoire en autant de rencontres dans ces qualifications de l'Euro 2025, qui a une saveur encore plus belle que celle acquise en Suède début avril. Et pour cause, les Lionesses sont championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre.

Ironie du sort, ce qui restera comme l'un des succès les plus marquants de l'ère Hervé Renard s'est joué sans que le sélectionneur ne soit en mesure d'intervenir. Suspendu après son carton rouge reçu à Göteborg, le tacticien a suivi la rencontre en tribunes, comme les plus de 42 000 spectateurs massés dans St James' Park, aux côtés de Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas.

Mais ses préceptes, que son adjoint Laurent Bonadéi s'est chargé de faire appliquer depuis le banc tricolore, ont néanmoins été respectés. Comme 10 des 13 dernières réalisations françaises désormais, les buts d'Elisa De Almeida d'une frappe en pivot (41e) et de Marie-Antoinette Katoto d'une reprise du droit sur un centre de Kadidiatou Diani (68e) sont venus à la suite de deux coups de pied arrêtés. En l'occurrence deux corners.

Cinq points d'avance sur l'Angleterre et la Suède

A défaut d'être emballantes, les Tricolores ont été efficaces car les tribunes acquises à la cause des Lionesses ont eu des opportunités d'exulter. Après un début de match hâché en raison de la blessure de leur portière titulaire Mary Earps, finalement sortie (5e), les joueuses de Sarina Wiegman avaient pris l'ascendant sur le milieu des Bleues en première période. Alignée comme milieu relayeuse, l'habituelle arrière gauche Sakina Karchaoui a longtemps eu du mal à combler l'absence de Grace Geyoro, sur le banc après s'être fracturé un doigt à l'entraînement.

Un manque de maîtrise dans l'entrejeu qui a eu pour effet de libérer les ailières anglaises en première période. Après une première alerte sur Ella Toone, Lauren Hemp a réussi à fausser compagnie à la défense française en filant dans le dos d'Elisa De Almeida pour servir Beth Mead aux six mètres sur l'ouverture du score (30e). Cette dernière a d'ailleurs contraint Pauline-Peyraud Magnin à un arrêt de grande classe pour sortir une tentative brossée (45e+4).

Avec ce résultat, l'équipe de France commence toutefois à entrevoir la route de la Suisse à l'été 2025. En tête de la poule de la mort avec désormais cinq points d'avance sur l'Angleterre et la Suède (victoire 3-0 en Irlande), les partenaires de Wendie Renard – qui a égalé le record de capitanats de Sandrine Soubeyrand en sélection (84 brassards portés) tandis que Louna Ribadeira a honoré sa première cape – auront une première occasion de composter leur ticket mardi à Saint-Etienne, lors du match retour face aux Lionesses. Avant de pouvoir pleinement se tourner sur les JO.