Match France-Israël : "Ce sera un match très sécurisé avant, pendant et après", assure le ministre des Sports

"Les moyens déployés sont très forts et ce sera un match très sécurisé avant, pendant et après", a affirmé jeudi 14 novembre sur France Bleu Berry Gil Avérous, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et maire de Châteauroux (Indre). L'équipe de France de football reçoit jeudi soir Israël au Stade de France dans un match considéré à haut risque en raison du contexte international et de la guerre au Proche-Orient. Quelque 4 000 policiers et gendarmes seront déployés autour et dans le stade ainsi que dans les transports en commun. Les effectifs seront renforcés par 1 600 agents de sécurité.

"Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police se sont fortement mobilisés ces derniers jours pour préparer toutes les hypothèses possibles", détaille Gil Avérous. "On est dans un pays qui a des moyens, qui a des renseignements, qui a des policiers et des gendarmes compétents qui ont l'habitude de ces grands évenements."

Le ministre des Sports cite en exemple les Jeux olympiques : "Nous avons l'habitude d'organiser des événements internationaux à haut risque, tout le monde se rappelle de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine dont on disait qu'elle était quasiment impossible à sécuriser. Ce soir ça va être un moment de joie, un moment de sport fédérateur, où l'on peut aller entre amis, en famille, sans inquiétude."

"Unité nationale"

Sur la présence au match de nombreuses personnalités politiques dont Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, Gil Avérous estime que "chacun a voulu montrer l'unité du pays et de la nation". Le ministre des Sports confirme par ailleurs sa présence lors de la rencontre.