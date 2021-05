Liste des Bleus : devenez sélectionneur et composez votre groupe de 26 joueurs de l'équipe de France pour l'Euro

En France, il y a 66 millions de sélectionneurs. A moins d'une semaine de l'annonce de Didier Deschamps de son groupe de 26 joueurs qui va préparer le championnat d'Europe 2021 (11 juin-11 juillet), franceinfo: sport vous propose d'entrer dans la peau du sélectionneur. Quels gardiens de but ? Quels défenseurs ? Quels milieux de terrain ? Quels attaquants ? C'est à vous de choisir (10 joueurs par ligne hormis les gardiens de but), de sélectionner les bons joueurs, parmi la cinquantaine proposée, pour composer une équipe de France capable de réaliser le doublé Coupe du monde-championnat d'Europe, comme l'avait fait la génération 98 avec l'enchaînement Mondial et Euro 2000.

Vous pourrez voir si vos choix sont plébiscités, s'ils sont partagés par beaucoup d'autres "sélectionneurs en herbe". Et vous pourrez surtout la comparer avec celle annoncée le mardi 18 mai par le sélectionneur national. A vous de jouer !