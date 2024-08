Ligue des nations : quatre changements par rapport à l'Euro, deux vice-champions olympiques dont Michael Olise dans la liste de Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus s'appuie sur un groupe stable, au sein duquel disparaissent Giroud, Pavard, Rabiot et Camavinga, pour les deux prochaines rencontres de Ligue des nations les 6 et 9 septembre prochains.

On prend à peu près les mêmes, et on recommence. Après l'élimination de l'équipe de France de football en demi-finales du dernier Euro, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste de la saison, jeudi 29 août, en vue des deux rencontres de Ligue des nations à venir contre l'Italie le 6 septembre, et la Belgique le 9 septembre. Celle-ci s'appuie largement sur ceux qui n'ont pas franchement convaincu lors de ce dernier championnat d'Europe. Principale nouveauté à noter, Michael Olise, fringant avec les Bleuets médaillés d'argent aux Jeux olympiques, a été appelé pour la première fois.

Agé de 22 ans, l'attaquant, arrivé cet été au Bayern Munich, va découvrir l'équipe A après plusieurs saisons de qualité en Angleterre avec Crystal Palace. Très bon dribbleur et solide distributeur (meilleur passeur décisif du tournoi olympique de Paris 2024), Olise remplace dans le groupe des 23 convoqués Kingsley Coman, qu'il va également suppléer poste pour poste au Bayern Munich alors que Coman est sur le départ du club bavarois. "Michael a fait de très belles choses avec la sélection olympique, il en avait fait déjà avant [....] C'était un élément important pour Thierry, il aurait pu être avec nous aussi [...] Il est très attaché à l'équipe de France, c'est quelqu'un qui a un bagage élargi", a expliqué le sélectionneur pour justifier son choix.

L'effet JO pour Michael Olise et Manu Koné

Offensivement, Olivier Giroud, qui a mis un terme à sa carrière internationale après l'Euro, n'est pas remplacé numériquement, puisque c'est le capitaine Kylian Mbappé qui a été placé au centre de l'attaque tricolore par Didier Deschamps. Séduisant à l'Euro comme depuis le début de saison avec le PSG, Bradley Barcola est bien présent et pourrait continuer à voir ses responsabilités augmenter.

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 🧳😄



📋 Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie 🇮🇹 et la Belgique 🇧🇪



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

Parmi les autres changements, Benjamin Pavard paie son Euro durant lequel il n'a pas joué la moindre minute et est remplacé en défense par Wesley Fofana (Chelsea), qui n'avait plus été appelé depuis juin 2023 (une sélection) avant de souffrir d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. En milieu de terrain, Adrien Rabiot, qui n'a toujours pas retrouvé de club après la fin de son contrat avec la Juventus Turin, n'est pas appelé. "Il a des sollicitations, j'ai échancé avec lui, il aura un choix à faire", a-t-il déclaré. "J'espère que d'ici le prochain rassemblement, il aura un point de chute." "Que ça concerne Benjamin (Pavard), Kinglsey (Coman), il aurait pu en avoir d'autres, c'est ponctuel, je n'ai pas de position radicale, aujourd'hui on se retrouve avec des milieux pas en forme. ça peut arriver, ça permettra de brasser un peu plus, d'avoir un peu plus de joueurs, un noyau dur", a-t-il également déclaré sur les absents.

Adrien Rabiot est suppléé par un autre joueur en vue durant les JO, le joueur du Borussia Mönchengladbach Manu Koné, qui pourrait connaître sa première sélection. "On le suit depuis un bon moment aussi, avant qu'il soit avec 'Titi'. Il se démarque à travers ce qu'il fait avec son club, la capacité qu'il a dans le volume, l'agressivité, l'utilisation du ballon", a listé Didier Deschamps. Le Madrilène Eduardo Camavinga, absent de la liste, est pour sa part blessé (entorse d'un ligament interne du genou gauche).