Ligue des nations : Loïc Badé, Michael Olise et Manu Koné, les héritiers d'un tournoi olympique réussi débarquent chez les Bleus

Rentrée des classes et nouveaux visages. Apôtre de la continuité, Didier Deschamps a bousculé ses habitudes pour retenir trois nouveaux noms dans sa liste, avant de deux matchs de Ligue des nations face à l'Italie, au Parc des Princes vendredi 6 septembre (20h45), puis la Belgique, lundi 9 septembre à Lyon : Manu Koné, Michael Olise et Loïc Badé. Le dernier n'était au départ pas invité dans le groupe, mais a bénéficié du forfait de Wesley Fofana pour se faire, pour la première fois, une place en équipe de France A.

"Je considère que c'est le moment de voir un maximum de joueurs, a justifié le sélectionneur des Bleus au moment d'expliquer l'arrivée de ces nouvelles têtes à Clairefontaine. On avait un groupe très jeune à l'Euro, ce qui n'empêche pas la qualité, mais pour franchir des étapes, il faut voir les joueurs en action. Ces matchs serviront à beaucoup et ça ira peut-être à l'encontre de l'expression collective. On a ces six matchs [jusqu'en novembre] pour avoir des réponses plus précises sur des joueurs."

Les JO pour taper dans l'œil de Deschamps

Les trois joueurs de moins de 25 ans ont profité de leur belle médaille d'argent acquise cet été aux Jeux olympiques sous la houlette de Thierry Henry pour enfin taper à la porte des grands. "Les trois nouveaux se connaissent. Ils étaient ensemble aux JO. Ils n'ont pas le même caractère, pas le même poste, détaillait Didier Deschamps jeudi. Mais ils ont cette capacité à être à l'aise. Ils sont très heureux d'être là aujourd'hui. Il y aura des étapes à franchir, certainement des difficultés. Je suis là pour les accompagner, les mettre en confiance."

Paris 2024 - Foot : Michael Olise nettoie la lucarne américaine

Loïc Badé, défenseur central évoluant au Séville FC, Manu Koné, milieu de terrain récemment transféré de Mönchengladbach à l'AS Rome, et Michael Olise, attaquant arrivé cet été au Bayern Munich depuis Crystal Palace, étaient trois titulaires indiscutables de l'équipe de France olympique, chacun leader de sa ligne. Déjà très expérimentés pour leurs âges, tous toquaient à la porte des Bleus mais ont dû attendre le "roulement" instauré par Deschamps pour se faire une place dans un nouveau cycle lancé avant une grande compétition, ici la Coupe du monde de 2026.

Un été au château qui se prolonge

"Cet été a été un tournant très rapide dans ma carrière, s'étonnait Manu Koné mardi lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation des nouveaux arrivés. Je suis en équipe de France, j'ai été transféré à la Roma, à moi de prouver que je peux rester." Comme ses anciens coéquipiers olympiques, il ne débarque pas vraiment à Clairefontaine. "Avec les JO, on a pu rester au château, donc on a nos marques", appuyait Loïc Badé à ses côtés. De retour dans ces mêmes murs moins d'un mois après leur médaille, tous ont pu profiter de l'accueil d'un "groupe très accueillant" – comme décrit par Jules Koundé – avec une attention particulière pour Michael Olise, mascotte du rassemblement qui ne maîtrise pas encore parfaitement la langue de Molière.

Déjà très en jambes avant l'Euro, le feu follet aux quatre nationalités – française, anglaise, nigériane et algérienne – a dû attendre ce rassemblement de septembre pour enfin se faire sa place en Bleu, alors que les autres sélections tapaient à sa porte. "Michael [Olise] a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry, il en avait déjà fait avant. Mais là, il change de catégorie avec son transfert au Bayern Munich", a répondu Didier Deschamps pour justifier cette convocation en A jugée tardive pour certains. Chaque petit nouveau a fait son trou grâce à une ou plusieurs absences : celles d'Olivier Giroud, qui a mis fin à sa carrière internationale, pour Michael Olise, celles d'Adrien Rabiot, sans club et Eduardo Camavinga, blessé, pour Manu Koné, et celle de Wesley Fofana, en rééducation, pour Loïc Badé.

Petits nouveaux plutôt que vieux briscards

Didier Deschamps a d'ailleurs préféré appeler le jeune défenseur central du Séville FC plutôt que Benjamin Pavard, habitué des rangs bleus mais qui n'est jamais rentré en jeu à l'Euro. De même pour Manu Koné, qui a bouleversé une hiérarchie des milieux où Mattéo Guendouzi – rappelé ensuite après le forfait d'Aurélien Tchouameni – et Jordan Veretout étaient mieux placés.

"En termes de présence, de volume, de capacité à organiser le jeu, à se projeter aussi, il fait partie des très bons milieux de terrain français, a assuré le sélectionneur. Les joueurs qui viennent, à eux d'être performants, car la concurrence est importante à tous les postes." Les vice-champions olympiques ont deux matchs pour prouver qu'ils peuvent être plus que des éléments de complément.