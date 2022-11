Ligue 1 : Clauss, Guendouzi, Ben Yedder... Ils ont une dernière occasion de convaincre Didier Deschamps avant sa liste

La Ligue 1 à l'heure qatarie ? Alors que neuf joueurs évoluant dans le championnat de France avaient été sacrés champions du monde en Russie en 2018, ils sont au moins autant à prétendre pouvoir intégrer la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022, que Didier Deschamps annoncera, mercredi 9 novembre, à 20h.

Face aux blessures et aux méformes des uns, la prochaine journée de Ligue 1 (4-6 novembre), représente la dernière chance des autres, pour faire partie de la liste des 23 ou 26 du sélectionneur des Bleus. Franceinfo: sport fait le point sur ces joueurs qui veulent profiter d'une ultime fenêtre durant ce week-end de Ligue 1, pour espérer être du voyage au Qatar.

Dernière pige pour Mandanda dans les buts ?

Mike Maignan étant toujours incertain à cause d'une blessure au mollet gauche, une place sera peut-être à prendre dans les buts de l'équipe de France, derrière les champions du monde Hugo Lloris et Alphonse Areola. L'expérimenté Steve Mandanda (37 ans), appelé lors du dernier rassemblement, tient la corde, d'autant qu'il a été la doublure de Lloris pendant deux Coupes du monde (2010, 2018) et trois Euros (2012, 2016, 2020). Le portier du Stade rennais aura une dernière occasion de se mettre en valeur, dimanche, sur la pelouse de Lille, et convaincre Didier Deschamps de lui accorder une dernière pige internationale.

Badiashile, Clauss... La parole à la défense

La rechute de Presnel Kimpembe, liée à "une gêne au tendon d'Achille", pourrait rebattre les cartes dans l'organisation défensive de Didier Deschamps, si le sélectionneur devait se passer du Parisien. En l'absence du défenseur central en septembre, le jeune Benoît Badiashile (21 ans) avait fait ses grands débuts en équipe de France. Le central gaucher, qui jouera avec Monaco à Toulouse dimanche, pourra donc se montrer au contraire de Kimpembe, incertain pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Lorient dimanche.

Si dans l'axe droit, les incertitudes autour de Raphaël Varane (blessé à la cuisse droite) ne devraient pas profiter à un Axel Disasi (Monaco), il y a des coups à jouer sur les côtés. Systématiquement appelé depuis mars, le piston droit Jonathan Clauss essayera de briller une dernière fois avec l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais, quand à gauche, le Rennais Adrien Truffert jouera sans pression contre Lille, en espérant qu'un concours de circonstances lui offre sa chance comme lors du dernier rassemblement.

Un milieu à l'accent marseillais et monégasque ?

Après les forfaits confirmés de Paul Pogba et N'Golo Kanté, au moins trois places restent à prendre dans l'entrejeu, aux côtés d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. L'une d'elles semble destinée au Monégasque Youssouf Fofana, qui a fait ses débuts en Bleus en septembre dernier, et dont la complémentarité avec Tchouaméni a fait des ravages en principauté l'an dernier. L'autre pourrait être dévolue à Eduardo Camavinga. Éliminés de la course à l'Europe avec l'OM mercredi, Mattéo Guendouzi (6 sélections, 1 but) et Jordan Veretout (5 sélections) pourraient se consoler en gagnant l'Olympico et leur place au Qatar.

Un attaquant surprise derrière Mbappé ?

Leader d'attaque de l'équipe de France avec Karim Benzema, le Parisien Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul joueur offensif de Ligue 1 à rallier le Qatar. Auteur de sept buts en octobre, le Monégasque Wissam Ben Yedder a une dernière chance à Toulouse dimanche, de faire changer d'avis Didier Deschamps, qui l'avait snobé en septembre. Si le sélectionneur des Bleus appelle 26 joueurs au lieu de 23, Martin Terrier, décisif 15 fois en 18 matchs avec le Stade rennais cette saison (11 buts, 4 passes décisives), peut-il être appelé in extremis ? Sa sortie sur blessure, jeudi en Ligue Europa, et son forfait pour le déplacement à Lille en Ligue 1, ont sans doute compromis les maigres espoirs qu'il pouvait entrevoir d'intégrer le groupe des Bleus sur le gong.