L'ancien joueur de Manchester United Patrice Evra révèle avoir été victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était adolescent

A 40 ans, Patrice Evra a décidé de révéler publiquement les abus sexuels dont il a été victime alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, vendredi 22 octobre, et avant la sortie de son autobiographie en anglais "I Love This Game" (à paraître le 28 octobre), l'ancien joueur de Manchester United est en effet revenu sur un épisode de sa vie qu'il n'avait jusqu'alors jamais évoqué.

L'ex-international français n'avait que 13 ans lorsque les faits se sont produits. Des faits qui ont "dévastés" sa mère lorsqu'elle en a pris connaissance, à en croire Patrice Evra. "C'était un moment compliqué pour moi, je dois encore en parler à quelques-uns de mes frères et sœurs et amis proches", explique-t-il avant de préciser : "Je ne veux pas que les gens aient pitié."

"I don’t want kids to be in my situation and feel ashamed of themselves."



