Irlande-France : quatorze ans après la main de Thierry Henry, l’Irlande en veut-elle encore aux Bleus ?

En 2009, une main de Thierry Henry permettait à l’équipe de France de se qualifier pour la Coupe du monde 2010 au détriment de l’Irlande. Un pays que les Bleus affrontent lundi à Dublin.

"La main de Dieu." Souvenez vous de ce titre du journal L'Equipe. Le 14 novembre 2009, l'équipe de France se qualifie pour le Mondial sud-africain face à l'Irlande, à Dublin, grâce à une action entachée d'une main volontaire de Thierry Henry. De quoi créer un début de scandale international, auquel s'étaient mêlés les politiciens français. Roselyne Bachelot, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'était dit partagée entre "un lâche soulagement et une grande inquiétude".

Les médias étrangers avaient accablé Henry et les journaux irlandais évoquaient "la main du diable". Quatorze ans après cet épisode, alors que l'équipe de France se rend à Dublin lors des éliminatoires de l'Euro 2024, les Irlandais ont-ils pardonné à aux Bleus ? "On ne voulait pas être perçu comme des mauvais perdants pour toujours, alors on est passé à autre chose", assure Gavin Cummiskey, journaliste pour The Irish Times, qui ne s’attend pas à un accueil particulier des Français lundi soir. "Mais ça a fait vraiment mal pendant plusieurs années", ajoute le journaliste.

Thierry Henry, la cible principale

À l’époque, l’Irlande n’avait plus participé à une compétition internationale depuis le Mondial 2002. Et voir la performance calamiteuse des Bleus en Afrique du Sud – entachée de la grève du bus à Knysna – a forcément dû attiser le ressentiment des Irlandais à l’égard des Bleus. Pendant le Mondial sud-africain, l’île a surfé dessus : des t-shirts "The Hand of Frog" ("La main de la grenouille") étaient vendus dans les boutiques, des publicités parodiaient Henry et les Bleus.



Certaines enseignes offraient même 100 euros si la France était éliminée, avec un slogan évocateur : "When the French lose, the Irish win" ("Quand la France perd, l’Irlande gagne"). Mais force est de constater que depuis, le temps a fait son œuvre. "Au début, les gens étaient très énervés mais avec les années, ça s’est calmé". Au moment d’évoquer le sujet avec Richard, chauffeur de taxi, l’on sent que la dérision a pris le dessus. "Ne prononcez pas ce nom [Thierry Henry] dans ma voiture", rigole-t-il.

"Maintenant, on en rigole et honnêtement, tout sportif digne de ce nom aurait fait comme Thierry Henry", juge Richard. L’ancien attaquant des Bleus est en fait la principale cible des railleries des supporters irlandais à propos de cette histoire, plus que l’équipe de France. "La semaine dernière, j’étais avec des membres de la Fédération irlandaise de football qui parlaient des Bleus. Il y a une grande admiration, un grand respect", estime Pascal Vaudequin, un Français qui a joué en Irlande dans les années 1990. "Pendant quelques années, il y avait une rancœur, mais c’est fini, c’est du passé", ajoute celui qui a longtemps vécu en Irlande et continué de travailler avec la fédération locale. Henry a constaté en mars 2022 qu’il était toujours associé à cette main. Entraîneur assistant de la sélection belge, il était présent à l’Aviva Stadium lors d’un match amical entre l’Irlande et la Belgique.

Les images de lui sur le banc de touche, diffusées sur les écrans géants, ont été sifflées par le public irlandais. "C’était une huée incroyable. Les gens n’ont pas oublié, juge Sébastien Berlier, expatrié français à Dublin et fondateur du compte Football Irlandais sur les réseaux sociaux. Ça s’est forcément atténué mais Henry reste associé à cette main. On a senti à ce moment-là que la cicatrice n’est pas tout à fait refermée." "C’était plus pour rire qu’autre chose", assure de son côté Richard, le chauffeur de taxi.

Malgré tout, cette tricherie sera l’une des sources de motivation des Irlandais pour le match de lundi contre l’équipe de France. Le sélectionneur irlandais, Stephen Kenny, a reconnu dimanche que ses joueurs ont regardé plusieurs anciennes confrontations entre les deux équipes. Dont le match de 2009 avec la main de Henry. "Les joueurs ont vu les images et sont au courant de toute l’histoire, même ceux qui étaient jeunes", a expliqué le sélectionneur. Les Bleus sont prévenus.