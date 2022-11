"Il a été poussé. Mathias ne peut pas faire ça", clame Yeo Moriba après les menaces de son aîné à l'encontre de son frère Paul Pogba

La mère du footballeur international Paul Pogba publie son autobiographie "Et à la fin, on gagne" (Fayard) en racontant son parcours et celui de ses fils, jusqu'à la victoire de la Coupe du Monde en 2018, sans oublier de l'affaire entre ses fils Mathias et Paul.

"Ce n'est pas mon fils", explique sur France Inter ce mardi Yeo Moriba revenant sur les menaces de Mathias Pogba à l'encontre son frère Paul. À l'occasion de la publication de son autobiographie Et à la fin, on gagne (éditions Fayard), la mère de Matthias, Florentin et Paul Pogba a bien voulu évoquer le conflit qui a brisé la fratrie.

"Un déchirement de coeur"

L'aîné, Mathias Pogba, joueur de football professionnel, international guinéen, avait publié le 27 août dernier sur les réseaux sociaux une vidéo en promettant de faire des révélations sur son petit frère Paul Pogba, pilier des Bleus et homme le plus connu de cette famille de footballeurs. Depuis, une enquête déclenchée par une plainte de Paul Pogba, a mis la lumière sur une véritable affaire d'extorsion qui oppose les deux frères.

Yeo Moriba au sujet de l'affaire entre ses fils Paul et Mathias Pogba : "Ça a été un déchirement de cœur" #le9h10inter pic.twitter.com/EJRq5jTyD0 — France Inter (@franceinter) November 22, 2022

Cette vidéo partagée dans le monde entier est "un déchirement de cœur, on se dit que ce n'est pas Mathias, ce n'est pas mon fils", clame Yeo Moriba sur France Inter ce mardi. "Il a été poussé. Mathias ne peut pas faire ça. Il y a quelque chose derrière. Peut-être qu'on a dû lui parler ou le menacer, lui mettre des choses dans sa tête. Mais ce n'est pas lui".

>> Affaire Pogba : on vous résume cette rocambolesque histoire d'extorsions de fonds qui brasse gros sous et marabout

Mathias Pogba a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi 17 septembre avec quatre amis d'enfance de Paul Pogba. Il est accusé d'"extorsion en bande organisée" pour tenter d'obtenir 13 millions d'euros.

"Ce monde de squales" autour des Pogba

Une partie de l'entourage de la famille de Pogba a été la cause de tous ces problèmes, selon Yeo Moriba, qui raconte "ce monde de squales" dans son livre. "lls ont fait leur jeu, ils ont manipulé Mathias et Paul". Cette mère de famille décrit aussi des trahisons dans le cercle très proche de Paul Pogba, notamment des conseillers, qui l'ont trahi. Ou encore cette histoire d'une femme africaine qui lui ressemble, qui vit dans le même quartier, et qui a été rackettée parce qu'on l'a prise pour la mère des frères Pogba.

>> Arnaques, crimes et escroqueries : la grande vulnérabilité des footballeurs face aux tentatives d'extorsion ou de chantage

Les hommes mis en examen et placés en détention provisoire en même temps que Mathias Pogba, sont eux, poursuivis pour "extorsion", "séquestration", et "association de malfaiteurs". Ce sont quatre anciens amis d'enfance de l'international français, âgés entre 27 et 36 ans. "Ce qui m'a terrassée, c'est que ce sont des personnes que je connais, qui sont comme mes enfants", raconte Yeo Moriba, qui avoue ne pas avoir su avant l'enquête que son fils cadet avait été séquestré en mars 2022. "Paul ne nous avait rien dit, c'est tout récemment qu'on l'a appris", rapporte la mère des frères Pogba.

Dans son autobiographie, Yeo Moriba raconte aussi des histoires plus joyeuses. Comme lorsque, en tant qu'ancienne joueuse de football amatrice, elle a montré à ses trois garçons comment réussir un dribble. Ou encore comment elle a élevé ses garçons toute seule, en enchaînant les petits boulots.