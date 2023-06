Gibraltar-France : Kylian Mbappé au centre du jeu et du "je"

Si la France doit affronter Gibraltar vendredi en éliminatoires de l’Euro 2024, c’est la situation de Kylian Mbappé qui parasite l’actualité. Sportivement, l’attaquant du PSG est aussi au centre de toutes les attentions.

"Même quand il n’y a pas d’actualité, vous parlez toujours de lui". Didier Deschamps ne s’y trompe pas. En conférence de presse jeudi, à la veille du match de l’équipe de France contre Gibraltar, vendredi 16 juin, le sélectionneur des Bleus a rappelé l’évidence : Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. C’est le cas en temps normal. Ça l'est encore davantage en ce moment, après que le capitaine français a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain pour annoncer qu’il ne prolongera pas son contrat qui se termine en 2024.

En conférence de presse jeudi, il a donc surtout été question de l’avenir de Mbappé. Pour que le grand public n’ait pas l’impression qu’il "fuit ses responsabilités", comme il l’a expliqué, le numéro 10 des Bleus a tenu à se présenter face aux journalistes. Sa présence a éclipsé momentanément l’intérêt du match contre Gibraltar, confirmant que Mbappé est au centre du "je". De jeu, il n’en a pas vraiment parlé, mais l’attaquant parisien sera très attendu sur la pelouse du stade de l’Algarve.

Son futur, sur toutes les lèvres

En mars, tout le monde ne parlait déjà que de Mbappé, qui venait d’être nommé nouveau capitaine de l’équipe de France. Cette fois, c’est donc sa décision de ne pas prolonger son contrat en club et son départ possible du PSG cet été qui agitent l’actualité. Ces derniers jours, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga ou encore Jules Koundé ont été interrogés en conférence de presse à ce sujet. "Il est toujours pareil, il n’a pas une attitude différente, il est normal", assurait Camavinga.

"Il n’est vraiment pas plus tendu que d’habitude", a confirmé Didier Deschamps jeudi. Mbappé a pourtant semblé agacé par les nombreuses questions des journalistes sur son avenir. Le visage fermé, le capitaine des Bleus a affirmé ne pas être perturbé par toute cette attention : "J’y suis habitué depuis mon plus jeune âge." Une grosse dizaine de journalistes espagnols avait même fait le déplacement pour déceler un appel du pied envoyé par le joueur au Real Madrid.

Il n’en a rien été et Mbappé a été, une fois n'est pas coutume, peu loquace. Sa présence en conférence de presse n’était pas une évidence mais il a choisi de s’y présenter pour une raison très claire : "C’était important d’être là pour qu’on ne croit pas que j’ai fui ou que j’avais peur." Que Mbappé accapare l’attention n’a pas d’impact sur les autres joueurs tricolores, a de son côté précisé Deschamps : "Il n’y a pas de jalousie."

Sur le terrain, plusieurs objectifs

"J’aimerais que les prochaines questions portent sur le match d’éliminatoires important pour la qualification pour l'Euro", a lancé Mbappé jeudi en conférence de presse. En bon capitaine de l’équipe de France, le Parisien a tenté de recentrer le débat et rappelé à plusieurs reprises que son avenir importait peu par rapport à celui des Bleus. Après deux matchs, la France est en tête du groupe B et pourrait conserver cette première place avec un sans-faute lors des deux prochaines rencontres face à Gibraltar, vendredi, et la Grèce, lundi.

Au niveau individuel, Mbappé sera également très attendu. Lors de son dernier match contre une équipe du standing de Gibraltar, il avait inscrit quatre buts face au Kazakhstan (8-0), en novembre 2021 au Parc des Princes. En réalisant la même performance, il dépasserait Michel Platini (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l'équipe de France, lui qui compte 38 réalisations avec les Bleus. En mars dernier, Mbappé avait fait de la légende sa "prochaine cible à abattre".

Ce pourrait être pour vendredi, ou pour lundi au Stade de France. Pour que les Bleus trouvent l’ouverture, ils devront certainement s’en remettre une nouvelle fois à leur capitaine. En Irlande en mars (1-0), la France avait été en difficulté avec un Mbappé plus effacé. Sur le front offensif, le numéro 10 des Bleus est la seule certitude : Olivier Giroud est en concurrence avec Randal Kolo Muani pour le poste d’attaquant de pointe, Kingsley Coman ne convainc toujours pas à droite et Ousmane Dembélé n'arrive pas à s'y imposer sur la durée. Une fois de plus, tout le monde n’aura d’yeux que pour Mbappé.