Gibraltar-France : agent des douanes, policier ou comptable… A la rencontre des joueurs de Gibraltar qui défient les Bleus

Membre de l’UEFA depuis 2013, la sélection de Gibraltar, qui affronte l’équipe de France vendredi, est composée de footballeurs amateurs ou semi-professionnels.

Il y a ceux qui posent des congés pour prendre des vacances, et ceux qui le font pour affronter l’équipe de France. Roy Chipolina, défenseur et capitaine de la sélection de Gibraltar, opposée aux Bleus vendredi 16 juin, est plutôt de la deuxième catégorie. "Un jour, je raconterai à mes petits-enfants que j’ai affronté Kylian Mbappé", sourit ce footballeur amateur, agent des douanes à temps plein, que nous rencontrons dans un hôtel étoilé du sud du Portugal où résident les joueurs de Gibraltar depuis une semaine. Comme lui, beaucoup de ses coéquipiers sont amateurs.

L'air lourd de Faro, ville proche du stade de l’Algarve où va se disputer cette rencontre faute d’infrastructures aux normes à Gibraltar, incite les touristes de l’hôtel à se prélasser au bord de la piscine. Roy Chipolina, lui, rentre à peine de l’entraînement avec ses coéquipiers. Quadragénaire depuis janvier, le défenseur est particulièrement affûté. "Je prends énormément soin de moi depuis dix ans", assure le capitaine de la sélection.

Il y a dix ans, en mai 2013, le football gibraltarien a fait un bond en avant. Après des années de bataille juridique et plusieurs rejets, le territoire britannique obtient alors de l’UEFA qu’elle lui ouvre ses portes. Trois ans plus tard, c'est au tour de la Fifa. Le football international fait son apparition sur le Rocher de 30 000 habitants. Roy Chipolina, qui joue des matchs non-officiels avec l’équipe de Gibraltar depuis ses 17 ans, voit sa carrière internationale démarrer alors qu’il entre dans la trentaine.

Un agent de sécurité au marquage de Mbappé

Depuis, les Llanitos – surnom de l’équipe nationale qui correspond au dialecte, un mélange d’anglais et d’espagnol, parlé à Gibraltar – participent aux campagnes des qualifications pour l’Euro, la Coupe du monde et à la Ligue des nations. Ils y affrontent parfois de grandes équipes, malgré des moyens plus que limités. "Je me souviens avant le match en Allemagne [défaite 4-0 en novembre 2014] être dans le couloir avant d’entrer sur la pelouse. Je regarde derrière moi et je vois quatre coéquipiers, qui sont des gamins qui vivaient dans le même lotissement à Gibraltar. Et en face, des champions du monde qu’on allait devoir affronter devant 50 000 personnes. Je me suis demandé ce qu’on faisait là", rigole encore aujourd’hui Roy Chipolina.

Parmi les joueurs de la sélection, il y a donc le capitaine, agent des douanes. Son cousin, Joseph Chipolina, arrière gauche, est gardien de prison. Le défenseur Aymen Mouelhi est agent de sécurité, le milieu Jamie Coombes est comptable, tandis que l’arrière droit Ethan Jolley est agent maritime. Lee Casciaro, attaquant et aîné de la sélection avec ses 41 ans, est policier. Tous doivent concilier matchs de foot internationaux pour lesquels ils posent des congés, et travail à temps plein à Gibraltar.

D'autres ne font que du football. C’est le cas de Dayle Coleing, 26 ans, qui se joint à la conversation avec son capitaine. Une poignée de main ferme, le propre d’un gardien de but. Celui qui gardera les cages de Gibraltar, ce vendredi, se lance : "J’avais passé mon diplôme pour devenir professeur d’EPS mais je me suis rendu compte que j’avais l’opportunité de me concentrer uniquement sur le football. Je deviendrai professeur un jour, mais pour l’instant, je suis footballeur."

"Lors des qualifications, on est sous l'eau"

Lui comme d’autres plus jeunes joueurs de la sélection gibraltarienne ont saisi la chance, après l'accession à l'UEFA, de faire du football à temps plein. Avec les Lincoln Red Imps, club le plus titré du Rocher où évoluent huit joueurs de la sélection actuelle dont Roy Chipolina, le gardien a découvert la Coupe d’Europe et le plus haut niveau. De quoi gagner en expérience et viser plus haut. En 2020, Dayle Coleing a tenté l’expérience dans le championnat nord-irlandais, avant de revenir à Gibraltar.

En ce sens, le gardien sert de modèle à d’autres jeunes joueurs émergents. C’est le cas de Tjay De Barr, la star de cette équipe, désignée sans hésiter par Roy Chipolina et Dayle Coleing. L’attaquant de 23 ans évolue à Wycombe, en troisième division anglaise. "C’est notre meilleur joueur et notre meilleur buteur", avance le gardien, avant d’ironiser sur le fait que son capitaine a marqué plus de buts en sélection que De Barr (3 buts).

Le capitaine de Gibraltar, Roy Chipolina, et le gardien de la sélection, Dayle Coleing, le 14 juin 2023. (Droits réservés)

Avec cinq réalisations, Roy Chipolina est en effet le meilleur buteur de l’histoire de Gibraltar. Les Llanitos marquent et gagnent peu depuis leur émergence sur la scène internationale en 2013 (8 victoires et 30 buts inscrits en 76 matchs officiels). La création de la Ligue des nations, en 2018, leur a permis de souffler et de remporter leur groupe lors de la deuxième édition, devant le Liechtenstein et Saint-Marin.

"Je préfère jouer la Ligue des nations, c’est là où on s’exprime le mieux parce que ce sont davantage nos standards. Quand on joue les qualifications, on est sous l’eau", avoue Dayle Coleing. Pour ne rien arranger, les Llanitos ne peuvent pas profiter de leur public : après plusieurs années à jouer sur le Rocher, la sélection est contrainte, depuis début 2023, de disputer ses matchs à domicile à Faro, au Portugal, car le stade de Gibraltar est en cours de rénovation.

La frontière avec l'Espagne, une épreuve quotidienne

"Il y a peu d’infrastructures à Gib’. Au quotidien, on doit aller en Espagne pour s’entraîner. On fait la queue une heure et demie par jour pour passer la frontière dans un sens et dans l’autre. C’est épuisant", reconnaît Roy Chipolina, qui doit concilier ces contraintes avec son travail à temps plein. Au stade de l’Algarve, seulement 3 000 supporters devraient être présents dans les tribunes. "Ils seront surtout là pour voir Mbappé", admet dans un sourire le capitaine, qui se dit "à la fois motivé, nerveux et intimidé" avant cette rencontre face aux vice-champions du monde.

À quelles conditions son équipe aura-t-elle réussi son match ? "C’est difficile de mesurer le succès de notre côté. L’équipe de France, son échelle, c’est remporter ou non la Coupe du monde", décrit le quadragénaire. "Pour nous, c’est différent. Notre succès, ça peut être de marquer un but, ou d’en prendre seulement trois ou quatre au lieu de six ou sept. On se développe à petits pas."

À ses côtés, Dayle Coleing acquiesce. En 2021, le gardien avait réalisé une grande performance contre la Norvège, malgré une défaite 3 buts à 0, en empêchant Erling Haaland de marquer. Pourra-t-il réaliser la même performance contre les Bleus ?

"Tout le monde disait à l’époque que Haaland allait marquer six buts, donc ça a été une source de motivation. Mais chaque match est différent", souligne le gardien qui, malgré son statut de semi-pro, maîtrise la langue de bois des plus grands. Son capitaine, près de quinze ans son aîné, continue d'avoir des étoiles plein les yeux. Roy Chipolina conclut, pour la énième fois, avec la même expression qui résume l’aventure des Llanitos depuis 2013 : "C’est surréaliste tout ce qu’on vit."