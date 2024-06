France-Luxembourg : Mbappé libéré, Kanté rayonnant, Thuram transparent... Les notes des Bleus

Larges vainqueurs du Luxembourg (3-0), modeste 87e nation mondiale au classement FIFA, les Bleus ont engrangé de la confiance, mercredi 5 juin, sur la pelouse du stade Saint-Symphorien de Metz. Cette prestation, sérieuse et appliquée à défaut d'être brillante, ne lève encore pas tous les doutes, mais apporte des éléments de réponse, notamment sur la forme de N'Golo Kanté et Kylian Mbappé.

Après plusieurs semaines compliquées avec le PSG, le nouveau joueur du Real Madrid a paru libéré. Entré en jeu pour sa première sélection, Bradley Barcola a marqué des points, tout comme Youssouf Fofana. Pour son retour en bleu après deux ans d'absence, N'Golo Kanté a lui aussi convaincu, fidèle au souvenir de milieu infatigable qu'il avait laissé avant son départ pour l'Arabie saoudite.

Mike Maignan : 5/10

Difficile de noter un gardien de but quand celui-ci n'a littéralement rien à faire. Aucun arrêt à effectuer pour le portier de l'AC Milan, sauvé par sa barre sur la seule frappe adverse dangereuse et très peu sollicité au pied, tant le bloc tricolore était haut sur le terrain. On attendra encore un peu pour savoir si "Magic Mike" a retrouvé son niveau, après une saison marquée par les blessures.

Jules Koundé : 5,5/10

Dans un rôle de latéral droit pas naturel pour lui, le défenseur central de formation a encore fait le boulot. Appliqué défensivement, il avait pour consigne de ne pas trop se projeter offensivement pour participer à la relance, et s'y est bien attelé. Ce qui n'a pas empêché l'ancien Bordelais de monter quelques fois et d'ajuster plusieurs centres intéressants. Remplacé par Benjamin Pavard (63e).

Ibrahima Konaté : 5/10

Comme son gardien, le défenseur de Liverpool n'a pas eu grand-chose à faire. Et dans le peu qu'il a eu à gérer, il n'a rien raté, même si on aurait aimé un peu plus de prise d'initiative dans la relance. Tâche qu'il a laissée à Dayot Upamecano d'abord, et à William Saliba ensuite.

Dayot Upamecano : 5,5/10

Aligné axe droit dans la charnière tricolore, le défenseur central du Bayern Munich n'a passé que 45 minutes sur la pelouse, sans fauter. Appliqué dans ses interventions défensives, il a signé quelques interceptions bien senties suivies d'ouvertures intéressantes. Après une petite alerte à la cuisse, il a préféré ne pas prendre de risque. Remplacé par William Saliba (46e).

Théo Hernandez : 6,5/10

En première période, c'est le Français qui a touché le plus de ballons. Intenable dans son couloir gauche, il a profité des espaces pour s'engouffrer dans le dos et déstabiliser sans cesse la défense luxembourgeoise. Son entente avec Kylian Mbappé a encore fait des ravages, même si un oubli de sa part a provoqué la seule (petite) occasion du Luxembourg dans le premier acte. Remplacé par Jonathan Clauss (46e), auteur d'un but somptueux.

N'Golo Kanté : 7/10

Cela faisait deux ans que le champion du monde 2018 n'avait plus porté le maillot bleu et ça ne s'est pas vu du tout. D'entrée, le numéro 13 des Bleus a repris ses bonnes habitudes, comme s'il n'avait jamais quitté l'équipe. Son sens de l'anticipation fait toujours des ravages et l'ancien joueur de Chelsea sait encore se projeter ballon au pied ou créer des décalages offensifs grâce à son sens de la passe, comme sur le premier but tricolore. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (63e).

Youssouf Fofana : 5,5/10

En l'absence d'Aurélien Tchouaméni et d'Adrien Rabiot, le Monégasque était aligné aux côtés de N'Golo Kanté devant la défense tricolore. D'abord timide et surtout appliqué défensivement, le Monégasque est monté peu à peu en température, prenant plus de risques dans ses passes sans sacrifier son abattage défensif. Si elles n'ont pas été cadrées, ses frappes lointaines ont fait planer le danger à un moment où les Bleus patinaient. Remplacé par Eduardo Camavinga (89e).

Antoine Griezmann : 4,5/10

Face au bloc bas du Luxembourg, il avait pour consigne d'évoluer plus haut que prévu, en quatrième attaquant derrière Marcus Thuram. Ce qui lui a permis de se procurer plusieurs occasions franches, non converties, comme cette frappe sur le poteau en première période sur une passe de Kylian Mbappé. Mais, dans le jeu, il n'a pas été aussi rayonnant que d'habitude avec les Bleus et a parfois disparu de la rencontre. Remplacé par Olivier Giroud (81e).

Randal Kolo Muani : 6/10

En difficulté au PSG cette saison, l'attaquant a profité de son retour en bleu pour marquer et reprendre confiance, comme en mars. Il était pourtant aligné dans un rôle par défaut d'ailier droit, dans lequel il a fait quelques différences, même si c'est en position d'avant-centre qu'il a ouvert le score de la tête.

Marcus Thuram : 3,5/10

Dans son duel à distance avec Olivier Giroud, le numéro 9 du soir n'a pas marqué beaucoup de points à la pointe de l'attaque tricolore. Ses permutations avec Kylian Mbappé ont surtout profité au capitaine des Bleus, même si Marcus Thuram n'a pas été avare en efforts défensifs. Il en faudra plus pour s'imposer comme titulaire. Remplacé par Bradley Barcola (81e), passeur pour Mbappé pour sa première sélection.

Kylian Mbappé : 8/10

Très actif sur le front de l'attaque tricolore, il a posé d'incessants problèmes à la défense adverse, par ses dribbles, ses appels ou ses passes, à l'image de son centre décisif sur le but de Kolo Muani. Altruiste, vif et remuant, le nouveau joueur du Real Madrid a paru libéré. Paradoxalement, c'est quand il a commencé à s'effacer qu'il a marqué, sur un service de Bradley Barcola.