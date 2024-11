France-Israël : une soirée très calme au Stade de France

Le match de football opposant la France à Israël s’est déroulé sans encombre au Stade France. Reportage de la soirée.

Jeudi 14 novembre, le match de football entre la France et Israël s’est déroulé sans accroc sur la pelouse comme dans les gradins du Stade de France. Il y avait moins de 20 000 spectateurs présents, soit la plus faible affluence de l’histoire du Stade. C’est la tribune d’honneur qui était la plus densément remplie. Emmanuel Macron tenait à y participer, en compagnie de Michel Barnier, le Premier ministre. Deux autres anciens présidents de la République étaient également présents : François Hollande et Nicolas Sarkozy.

4 000 forces de l’ordre ont été déployées

La tension était surtout aux abords du Stade. 4 000 forces de l’ordre ont été déployées à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Une heure avant le coup d’envoi, le bus de la sélection israélienne est arrivé sous très haute protection policière.

