France-Israël : "Il n'y a pas de menace caractérisée mais ça reste un match à haut risque", déclare le préfet de police de Paris Laurent Nuñez

"Il n'y a pas de menace caractérisée, mais ça reste un match à haut risque", déclare le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur franceinfo jeudi 14 novembre, jour de match de Ligue des nations France-Israël au Stade de France. La rencontre sera scrutée de près dans un contexte très tendu sur fond de conflit au Proche-Orient et une semaine après les violences à Amsterdam contre des supporters israéliens.



"On voit les tensions qu'il y a dans les manifestations, en ce moment, autour notamment des manifestations pro-palestiniennes. Donc il faut qu'on reste extrêmement concentré", ajoute le préfet de police.

Un total de 4 000 policiers et gendarmes seront déployés autour et dans le stade, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. Environ 1 600 agents de sécurité seront également mobilisés au Stade de France et le Raid, l'unité d'élite de la police nationale, est engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël.