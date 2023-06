Direct France-Grèce : un dernier coup de collier pour les Bleus avant les vacances... Suivez le match des qualifications pour l'Euro 2024

#FOOT Bonsoir Louis, bonsoir à toutes et à tous ! Ca sent un peu les vacances au Stade de France. Il y aura beaucoup d'enfants dans les tribunes et pour les Bleus, c'est le dernier match d'une saison qui en a souvent compté soixante, dont une Coupe du monde à rallonge. On va suivre cette rencontre ensemble !