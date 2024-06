France-Canada : pour Didier Deschamps, des enseignements à tous les rangs avant l'Euro

"Ça n'a pas été simple aujourd'hui, on va s'en servir par rapport à ce qui nous attendra à l'Euro." Les mots viennent de Didier Deschamps en personne, à l'issue d'un triste match nul face au Canada. En guise de répétition générale, les Bleus n'ont pas montré grand-chose, et si personne ne pourra leur reprocher d'avoir quelque peu levé le pied après une bonne première demi-heure, certains d'entre eux ont marqué des points.

Si on y ajoute ceux obtenus lors du premier amical face au Luxembourg, le sélectionneur pourrait en tirer certaines conclusions, à l'heure de coucher les noms des 11 titulaires qui débuteront l'Euro contre l'Autriche, le 17 juin prochain à Düsseldorf. Retour sur les différents enseignements de la préparation des Bleus.

Koundé et Saliba montent en puissance

Le souffle de Jonathan Clauss se faisait de plus en plus insistant sur sa nuque, mais Jules Koundé a rappelé pourquoi Didier Deschamps lui fait régulièrement confiance sur le côté droit de sa défense depuis bientôt trois ans. Le but magnifique inscrit par le latéral de l'Olympique de Marseille contre le Luxembourg aurait d'ailleurs pu signer son déclassement.

Le match du Barcelonais face au Canada a en tout cas confirmé sa bonne tenue du moment et certainement clôt le débat sur le nom du latéral droit des Bleus pour le tournoi. Surtout, il a montré de belles aptitudes offensives, en étant appliqué sur ses centres, ce qu'il n'a pas toujours réussi à faire en sélection.

𝑺𝑨𝑳𝑰𝑩𝑨 💪



100% de duels aériens gagnés

95% de passes réussies

98 ballons touchés

8 duels gagnés

3 ballons gagnés

2 tacles réussis

1 interception



🇫🇷0-0🇨🇦 | #FRACAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/i2Y8sKuhFm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2024

Le principal casse-tête pour Didier Deschamps sera certainement de savoir qui il alignera dans l'axe de sa défense, même si le côté gauche pourra aussi lui causer bien des soucis, si la blessure de Théo Hernandez s'avérait plus sérieuse que prévu. Non, la vraie question pour le sélectionneur, c'est de savoir comment se priver de William Saliba, peu importe qui évoluera à ses côtés.

Auteur d'une bonne mi-temps face au Luxembourg, il a signé deux interventions décisives contre le Canada, se comportant en patron et évitant une défaite embarrassante aux Tricolores, dans la lignée de deux saisons impressionnantes avec Arsenal.

Kanté, déjà plus qu'une roue de secours ?

Après deux ans loin de Clairefontaine et de l'équipe de France, nombreux étaient les doutes entourant le niveau actuel de N'Golo Kanté, parti s'exiler en Arabie saoudite. Appelé à la rescousse à cause des doutes autour de l'état de santé d'Aurélien Tchouameni et d'Adrien Rabiot, l'ancien patron de l'entrejeu tricolore a repris le fil de son histoire en sélection comme s'il n'avait jamais été rompu.

Rayonnant contre un faible Luxembourg, il a remis le couvert contre le Canada, disputant même 90 minutes et apportant son allant offensif. Suffisant pour (re)gagner ses galons de titulaires ? Peut-être bien.

N'Golo Kanté lors du match amical France-Canada, disputé au Matmut Atlantique de Bordeaux, le 9 juin 2024. (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Il a saisi l'opportunité qui s'est présentée, à l'image de Youssouf Fofana et d'Eduardo Camavinga. Si la présence d'Antoine Griezmann au milieu ne fait aucun doute, le Monégasque et le Madrilène ont marqué des points dans leur course à celui qui sera appelé à prendre le relais des deux titulaires habituels du poste.

Leur principal obstacle à cela sera certainement N'Golo Kanté, dont l'expérience internationale a certainement bien plus de valeur aux yeux de Deschamps que leurs bonnes performances respectives.

Thuram-Giroud, un zéro pointé qui rebat les cartes

Engagés dans un mano a mano pour prendre la tête de l'attaque des Bleus, Olivier Giroud et Marcus Thuram n'ont pas marqué de points lors des deux rencontres disputées ces derniers jours, ne marquant aucun but. À ce petit jeu-là, si c'est globalement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection qui ressort gagnant, la donne pourrait peut-être se montrer différente cette fois-ci.

Parce que la France aura besoin de marquer autrement qu'en suivant le sillon tracé par Kylian Mbappé, mais aussi parce que la réussite des Bleus dans le tournoi dépendra beaucoup de l'identité de celui qui sera chargée de réceptionner les ballons distribués dans la surface.

Car il faut le souligner, Ousmane Dembélé a été très bon sur le flanc droit contre le Canada, Kinglsey Coman a été en jambes et Bradley Barcola a été percutant à défaut d'être toujours juste dans ses entrées en jeu. Alors oui, les ballons arriveront dans la surface et il faudra être en confiance au moment de les reprendre.

Buteur contre le Luxembourg, mais auteur d'un gros raté en fin de match contre le Canada, Randal Kolo Muani sera peut-être le grand vainqueur de ce jeu de chaises musicales. Après tout, la confiance de Didier Deschamps envers l'ancien nantais n'a jamais vraiment faibli, pourquoi le serait-elle maintenant ?