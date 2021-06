France-Bulgarie : le banc des remplaçants, l'arme fatale des Bleus

Lors des matches de préparation face au pays de Galles (3-0) et la Bulgarie (3-0), les joueurs entrés en cours de match ont fait la différence. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.

Didier Deschamps a dû apprécier le dernier but de l'équipe de France mardi soir face à la Bulgarie au stade de France (3-0), inscrit en toute fin du temps réglementaire. Non pas pour la beauté de l'action - à montrer dans toutes les écoles de football -, mais davantage pour les protagonistes impliqués sur cette réalisation. Un but d'Olivier Giroud, sur une passe décisive de Wissam Ben Yedder, bien lancé dans la profondeur par Thomas Lemar : voilà qui a de quoi rassurer le sélectionneur des Bleus.

Sur les deux matches de préparation des Tricolores face aux Gallois (3-0), mercredi dernier, et aux Bulgares (3-0) mardi soir, les joueurs sortis du banc des remplaçants en cours de match se sont montrés décisifs. Une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, alors que la blessure de Karim Benzema, une simple béquille selon Deschamps, a rappelé que le destin d'un joueur sur le banc peut rapidement basculer.

Contre les Bulgares, c'est donc Giroud qui a parfaitement répondu présent, en inscrivant ses 45e et 46e buts avec l'équipe de France. Comme Lemar, auteur d'une bonne entrée au poste de milieu de terrain à la place de N'Golo Kanté, et Ben Yedder, qui a signé sa troisième passe décisive en Bleu. "On attend des joueurs offensifs qu'ils fassent la différence. Faisons en sorte que ça se poursuive", saluait Deschamps en conférence de presse d'après-match.

Utile pour acculer l'adversaire

Contre le pays de Galles, c'est Ousmane Dembélé qui s'était mis en évidence en inscrivant le troisième but de l'équipe de France après une entrée en jeu explosive. Kingsley Coman, absent hier en raisons de douleurs musculaires, s'était également fait remarquer. Lucas Digne a également été bon lors de ses deux deuxièmes mi-temps effectuées contre les Gallois et les Bulgares.

"Il y a une émulation en interne. Les joueurs savent très bien que je n'aurai le droit qu'à 23 joueurs (sur la feuille de match). Ceux qui sont là et qui ont du temps de jeu doivent le mettre à profit", précisait Deschamps mardi soir. Pour l'instant, les remplaçants ont convaincu alors que les Bleus ont profité de la fatigue physique de leurs adversaires lors des deux matches de préparation pour aggraver le score.

"On aura besoin de toutes les forces"

Contre l'Allemagne le 15 juin, puis contre la Hongrie et le Portugal, le scénario pourrait être le même avec un match à débloquer dans le deuxième acte. Le banc de touche sera inévitablement une arme utile pour Deschamps. "Il y a beaucoup de qualités. Je sais que c'est dur pour ceux qui ne sont pas sur la feuille de match, pour ceux qui ne rentrent pas. On aura besoin de toutes les forces qui viendront du banc qui sont toujours importantes dans les grandes compétitions", insistait le sélectionneur en conférence de presse.

Sur ces deux matches de préparation, seuls Clément Lenglet, Kurt Zouma, Léo Dubois et Marcus Thuram n'auront pas disputé une minute de jeu, sans compter les gardiens Mike Maignan et Steve Mandanda. Parmi ces quatre joueurs de champ se trouvent peut-être les noms des trois joueurs qui ne figureront pas sur la feuille de match contre l'Allemagne le 15 juin prochain. Mais comme l'ont rappelé Hugo Lloris et Deschamps en conférence de presse lundi, la compétition se gagnera à 26.

Toujours est-il que le sélectionneur sait déjà que son banc pourrait lui sauver la mise pendant le tournoi au cas où les choses ne tourneraient pas rond. L'équipe de France n'a pas le meilleur effectif des équipes de l'Euro pour rien. Reste maintenant à concerner les remplaçants autant que les titulaires. Sur les deux matches de préparation, le contrat est rempli.