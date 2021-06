France-Allemagne : et à la fin, ce sont plus souvent les Bleus qui gagnent

La France se déplace à Munich, mardi 15 juin, pour affronter l'Allemagne pour ce qui constituera la plus belle affiche – et la plus attendue aussi – de la phase de poules de l'Euro 2021 entre les deux derniers pays champions du monde.

Un duel historique qui a souvent tourné à l'avantage de la France puisque les Tricolores ont remporté 14 des 31 rencontres face au voisin allemand. Plus étonnant, les Bleus n'ont plus perdu en Allemagne face à la Mannschaft depuis 1987 (trois victoires et deux nuls). De quoi se montrer optimistes pour le choc mardi soir en Bavière.