Football : qui sont les candidats pour succéder à Corinne Diacre à la tête des Bleues ?

A quatre mois du début de la Coupe du monde féminine de football en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'équipe de France est sans sélectionneuse après la mise à pied de Corinne Diacre. La fédération chercher un ou une remplaçante pour lui succéder.

Qui guidera désormais les Bleues après le départ de Corinne Diacre ? La sélectionneuse des Bleues, visée par la fronde d'une partie des joueuses, a été démise de ses fonctions jeudi 9 mars par le président par intérim de la Fédération française de football Philippe Diallo. Alors que la Coupe du monde féminine de football démarre dans quatre mois, le 23 juillet contre la Jamaïque pour l'équipe de France, les bleues se retrouvent donc sans sélectionneuse ou sélectionneur.

Parmi les candidats, un nom revient avec insistance, celui de Gérard Prêcheur, ancien entraîneur de Lyon, vainqueur de deux Ligues des champions, il est actuellement en poste au PSG, sous contrat jusqu'en juin prochain, plus une année en option. Intransigeant, assez direct, il a pour avantage de connaître aussi bien les cadres lyonnaises que parisiennes.

>> TEMOIGNAGE. Corinne Diacre écartée de l'équipe de France : "Tout ça est très bien organisé par Jean-Michel Aulas", accuse l'ex-président de Clermont Foot

D'autres noms ont été évoqués dans la presse et confirmés à franceinfo, Eric Blahic, ancien entraîneur adjoint des Bleues sous Diacre et apprécié des joueuses, Patrice Lair, ex-entraîneur de Lyon et Paris, Sonia Bompastor, en charge de l'OL féminin, ou encore Hervé Renard, l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, et vainqueur de l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde.

S'inspirer des meilleures équipes

"Au-delà des personnes, l'ambition aujourd'hui de la Fédération, c'est de mettre l'équipe de France au standard des meilleures formations internationales", explique le président de la fédération Philippe Diallo. En plus de la personne qui dirigera la sélection, la FFF souhaite aussi renforcer le staff et "modifier l'organisation autour de l'équipe pour faire en sorte que l'absence de dialogue qui a pu être constaté ne se reproduise plus à l'avenir".

L'heureux ou l'heureuse élue aura deux matches de préparation en avril prochain avant l'annonce de la liste pour la Coupe du monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.