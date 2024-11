Football : les Bleues s'imposent sans trembler face au Nigeria

L'équipe de France est repartie du bon pied. Un mois après leur défaite peu glorieuse face à la Suisse, les Bleues ont relevé la tête en s'imposant face au Nigeria (2-1), samedi 30 novembre au stade Raymond-Kopa d'Angers. Dans le 3-4-3 instauré par Laurent Bonadei depuis sa prise de fonction, où Alice Sombath honorait sa première cape en équipe nationale, Marie-Antoinette Katoto, Eugénie Le Sommer et Amel Mejri ont brillé sur le front de l'attaque.

Le trio d'attaque se démarque

Après avoir combiné sur ce qu'elles pensaient être l'ouverture du score (avant que la Parisienne ne soit signalée hors-jeu), Marie-Antoinette Katoto et Eugénie Le Sommer ont inversé les rôles sur le but de la Lyonnaise, récompensant ainsi un début de match convainquant des Françaises (1-0, 29e). Quelques minutes plus tard, on a retrouvé les deux attaquantes, qui, après avoir échangé dans la surface, ont eu le bonheur de voir Amel Majri servie pour doubler le score (2-0, 37e). Les Françaises auraient même pu alourdir la marque, mais Eugénie Le Sommer, Sandie Toletti ou Wendie Renard, ont buté sur Chiamaka Nnadozie, habituelle gardienne du Paris FC.

Fin du match et 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂𝗲𝘀 face aux Super Falcons ! 🙌🇳🇬



— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 30, 2024

Au lieu de cela, elles ont craqué sur une contre-attaque fulgurante des Nigérianes avant la pause, conclue par la joueuse de Montpellier, Ifeoma Onumonu (2-1, 45e+3). En deuxième période, le rythme s'est largement adouci, pour offrir 45 dernières minutes plus ternes, que sont venues éblouir Pauline Peyraud-Magnin, d'une parade importante sur une frappe de Sikiratu Isah, puis Chiamaka Nnadozie, au-devant de Melvine Malard, qui a vendangé une énorme occasion. Pour leur deuxième rencontre de cette trêve internationale, les Bleues affronteront l'Espagne le 3 décembre à l'Allianz Riviera de Nice, pour une rencontre d'un niveau supposément plus élevé.