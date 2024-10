Football : les Bleues s'inclinent pour la première fois depuis 22 ans face à la Suisse

Deuxième match et première défaite pour Laurent Bonadei à la tête de l'équipe de France féminine de football. Ses joueuses ont été battues par la Suisse (1-2), hôte de l'Euro 2025 dans huit mois, mardi 29 octobre, à Genève. Le revers fait tâche sachant que les Bleues ne s'étaient plus inclinées contre cet adversaire depuis 22 ans, mais il existe des circonstances atténuantes.

Sans Selma Bacha, Griedge Mbock, Marie-Antoinette Katoto, Sandie Toletti, Sakina Karchaoui, Elisa D'Almeida ou encore Eugénie Le Sommer, les Bleues ont joué le deuxième match de ce rassemblement, quatre jours après le succès facile contre la Jamaïque (3-0). Difficile d'émettre la moindre conclusion. Le nouveau sélectionneur a surtout eu l'occasion de donner du temps de jeu aux nouveaux visages que sont Kelly Gago (Nantes), Cindy Caputo (Saint-Etienne) ou encore Lou Bogaert (Paris FC).

Soir de première pour Gago

La première nommée a vécu une première période en forme de montagnes russes. Titularisée à la pointe de l'attaque, l'ex-meilleure buteuse de D2 en 2019, s'est d'abord signalée dans sa propre surface de réparation. L'arbitre de la rencontre a estimé qu'elle avait touché le ballon de la main et a donc accordé un pénalty aux Suissesses, que Ramona Bachmann a converti (25e). Kelly Gago s'est rachetée moins de dix minutes plus tard en redressant la trajectoire d'une frappe de Cindy Caputo pour égaliser (34e), inscrivant son premier but en sélection.

Les quatre changements de la mi-temps, avec l'entrée de Kadidiatou Diani ou encore celle de Grace Geyoro, n'ont pas permis de trouver l'alchimie. Sans complexe, la Suisse a continué à trouver des espaces dans la profondeur et la jeune Naomi Luyet (18 ans) s'y est engouffrée pour inscrire le but de la soirée, d'une frappe sèche et avec l'aide de la barre transversale (54e).

Les Bleues auraient pu encaisser un but de plus. Constance Picaud a notamment dévié sur le poteau une frappe lointaine d'Alisha Lehmann (67e). Elles ont aussi eu l'occasion d'égaliser à 2-2, mais Jade Le Guilly, idéalement placée dans les 5,50 m, a trouvé le poteau (83e). Il faudra attendre le 3 décembre pour espérer voir l'équipe de France montrer un visage plus convaincant, mais l'opposition, à Nice, sera bien plus corsée face aux championnes du monde espagnoles.