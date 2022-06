Football : l'équipe de France remporte l'Euro U17 en renversant les Pays-Bas en finale

L'équipe de France U17 de football a remporté l'Euro, disputé en Israël, mercredi 1er juin. Les Bleuets ont triomphé des Pays-Bas (2-1) en finale, grâce à un doublé du Havrais Saël Kumbedi. En trois minutes (58e, 60e), le latéral droit a sorti les Français du pétrin, menés depuis la 48e minute, marquant d'abord d'une frappe du gauche de l'extérieur de la surface puis en se montrant opportuniste après un tir mal repoussé par le portier adverse.

Avec 18 tirs contre 7 pour les Néerlandais, les joueurs de José Alcocer ont décroché une victoire globalement méritée. Lesquels ont affiché un fort caractère pour revenir dans la rencontre, après avoir passé les deux tours précédents aux tirs au but (contre l'Allemagne et le Portugal). Une revanche, aussi, puisque les Bleuets avaient trébuché contre ces mêmes Pays-Bas en poules. Il s'agit d'un troisième succès de la France dans la catégorie, après 2004 et 2015.