Football : l’équipe de France qualifiée pour l’Euro 2024 grâce à sa victoire aux Pays-Bas

Les Bleus ont validé leur ticket pour le prochain Euro en s’imposant à Amsterdam (2-1), vendredi, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui dépasse Michel Platini au classement des buteurs de l'équipe de France.

Temps de lecture : 2 min

Les Bleus seront en Allemagne en juin 2024. Si elle ne faisait déjà quasiment plus aucun doute, leur qualification pour l'Euro est désormais actée grâce à la victoire obtenue face aux Pays-Bas (2-1), vendredi 13 octobre, à Amsterdam. Portée par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé (7e, 53e), l'équipe de France a continué sur sa lancée, enchaînant un sixième succès en autant de rencontres dans ce groupe B des éliminatoires.

Comme le laissait entrevoir la défaite en amical contre l’Allemagne en septembre (1-2), à laquelle son capitaine n'avait pas participé, la sélection tricolore a franchement besoin de lui. Les dernières performances mitigées de Kylian Mbappé en club, muet lors de ses quatre derniers matchs, laissaient pourtant planer quelques doutes. Il les a balayés dès la première action tricolore en jouant les acrobates d’une subtile reprise sur un centre de Jonathan Clauss (7e), très en vue pour son retour en Bleu plus d’un an après sa dernière cape. Puis en envoyant une frappe à 102 km/h dans les buts néerlandais au retour des vestiaires (53e).

Devant Platini à 24 ans

Après ce doublé du Parisien, les 2 700 supporters tricolores qui ont fait le déplacement à Amsterdam s’en sont donné à cœur joie à coups de "On est chez nous". La pluie qui a inondé la Venise du nord toute la journée n’avait pas refroidi les Bleus, au sec sous le toit fermé de la Johan Cruyff Arena. De son côté, Mbappé a dépassé Michel Platini (41 buts) au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France, en inscrivant ses 41e et 42e buts.

Dans le sillage de leur capitaine, pas toujours inspiré mais déterminant, les Bleus ne pouvaient faire autrement que de l’emporter. Comme l’attaquant parisien, ses coéquipiers sont sûrs de leurs forces. Ils visaient même la perfection dans cette fin de campagne éliminatoire. Depuis quelques jours, ils confiaient leur volonté de la boucler sans avoir encaissé le moindre but. Ce ne sera pas le cas, car Quilindschy Hartman (83e) est venu briser la dynamique en sanctionnant le match hésitant de Mike Maignan. Une fois n’est pas coutume, le gardien tricolore a réalisé, malgré une parade sur une frappe de Xavi Simons (36e), quelques fautes de main et s’est fait prendre au premier poteau sur le but néerlandais.

Un choix déséquilibrant

En maîtrise pendant toute la rencontre, les Bleus ont craqué trois minutes après que Didier Deschamps a changé son côté droit, qui fonctionnait jusque-là très bien. Sur le but néerlandais, l’entrant Malo Gusto et Randal Kolo Muani, décalé après la sortie de Kingsley Coman, ont trop facilement été éliminés. Malgré des Orange pressants en fin de match et un stade qui a poussé, les Tricolores ont tenu pour valider leur 15e participation consécutive à un tournoi majeur.

Si l'équipe des Pays-Bas était décimée par une douzaine de blessures, ce double succès, après la victoire en mars (4-0), face à l'adversaire le plus coriace du groupe B en dit long du bon parcours tricolore dans ces éliminatoires. Les Bleus vont donc pouvoir terminer l’année sereinement, avec un nouveau match amical mardi face à l’Écosse à Lille, suivi des deux derniers matchs de ces qualifications, contre Gibraltar et la Grèce en novembre. Il leur faudra tout de même valider leur place parmi les cinq meilleurs premiers de groupe pour s'assurer du statut de tête de série en vue du tirage au sort de l'Euro 2024.