Football : l'équipe de France espoirs se qualifie pour l'Euro 2023 malgré son match nul face à l'Ukraine

Ils y seront bien. Malgré un dernier match moins maîtrisé pour l'équipe de France espoirs, et un score nul (3-3) face aux Ukrainiens, jeudi 9 juin, les Bleuets iront bien à l'Euro en 2023 qui se disputera en Géorgie et en Roumanie. Les joueurs de Sylvain Ripoll n'ont pas réussi à se débarasser de l'Ukraine, solide et à réaction, qui a aussi profité des maladresses offensives adverses. Ce qui aurait pu rendre la tâche plus simple aux Français.





Les Bleuets terminent 1️⃣er de leur groupe après une campagne de qualification réussie (8 victoires, 2 nuls) et iront défendre les couleurs de la France à l' ! pic.twitter.com/Z6yOGJHyLT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2022

Ce sont les buts de Matthis Abline (3e), Kephren Thuram (10e) et Amine Gouiri (25e) qui ont animé la soirée des jeunes tricolores dans un match délocalisé au stade Esenyurt Necmi Kadioglu d'Istanbul, en raison de la guerre en Ukraine.

Un parcours presque sans faute

Avec ce match nul sans doute teinté d'amertûme tant les possibilités ont afflué, ce n'est là que le deuxième petit caillou dans la botte des hommes de Ripoll. Face aux Iles Féroé, lors du deuxième match de la phase qualificative, les Bleuets avait en effet été accrochés (1-1). A part cela, que des victoires pour les coéquipiers de Benoit Badiashile, capitaine de l'équipe.

Avec les cinq buts d'Amine Gouiri sur les dix matchs, l'équipe de France espoirs a dominé avec des matchs marquants, notamment face à l'Arménie (7-0 et 4-1). Ils seront parmi les prétendants à la victoire finale, en juillet 2023, pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans.