Foot : les Bleues déroulent face à la Jamaïque pour la première sur le banc de Laurent Bonadei

Un match parfait pour se remettre en confiance après l’échec olympique. Avec une équipe remaniée en raison de nombreuses blessées, les Bleues se sont imposées sans trembler contre la Jamaïque, vendredi 25 octobre, à Sochaux (3-0). Laurent Bonadei, qui avait opté pour un nouveau système à trois défenseures, réussit donc sa première sur le banc de l’équipe de France.

Pour cette première rencontre d’une série de quatre matchs amicaux en fin d’année, le sélectionneur avait annoncé vouloir "voir" différentes joueuses à l'œuvre. Constance Picaud était donc titularisée dans les buts, alors que la milieu de terrain du Paris FC Margot Le Mouël a connu sa première sélection, et Clara Mateo était de retour en attaque après presque un an d’absence sous le maillot des Bleues.

Clara Mateo omniprésente

Les deux joueuses de champ ont été les premières à se mettre en évidence avec le premier tir de la partie, non cadré, pour Le Mouël (5e), puis plusieurs tentatives manquées pour Clara Mateo. Mais la meilleure buteuse d’Arkema Première Ligue a été récompensée en ouvrant le score (22e), après une récupération du ballon plein axe à l’entrée de la surface sur une erreur de relance jamaïcaine. Parmi ces bouleversements de systèmes, de sélectionneur et de joueuse, l’équipe de France a aussi pu s’appuyer sur une valeur sûre : la qualité du jeu de tête de Wendie Renard, buteuse sur corner (38e).

Match amical : le superbe enchaînement de Sandy Baltimore pour le 3e but tricolore ! Bon débordement de Cascarino côté droit et superbe enchaînement contrôle poitrine et reprise de volée de Sandy Baltimore. Les Bleues inscrivent le but du KO dès le retour des vestiaires.

Au retour des vestiaires, les Bleues ont poursuivi leurs assauts sur la cage jamaïcaine, et Sandie Baltimore a trouvé le chemin des filets sur un superbe enchaînement (48e). Un troisième et dernier but pour les joueuses de Laurent Bonadei, qui a également donné du temps de jeu à deux nouvelles joueuses : la Nantaise Kelly Gago et la Stéphanoise Cindy Caputo. Face à un adversaire d’un faible calibre, peu présent dans les duels, le sélectionneur aura toutefois du mal à tirer des enseignements de la partie. Il aura de nouveau l’occasion de voir ses joueuses à l'œuvre mercredi, contre la Suisse.