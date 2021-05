Euro espoirs 2021 : ce qu'il faut savoir avant les débuts des Bleuets en phase finale

On les avait laissés sur une victoire pour le dernier match de poule, le 31 mars dernier. Plusieurs semaines plus tard, les Bleuets reprennent leur Euro espoirs pour disputer la phase finale, à partir de lundi 31 mai, contre les Pays-Bas, à 18 heures. Une rencontre à suivre en direct et en exclusivité sur france.tv.

Deuxièmes de leur groupe

Pour se qualifier en quarts de finale, les Bleuets avaient terminé deuxièmes de leur groupe, derrière le Danemark, contre qui ils s’étaient inclinés pour leur entrée dans la compétition (0-1). Ils s’étaient ensuite imposés face à la Russie (2-0) et l’Islande (2-0).

Une équipe qui a de l'allure

Même si les Espoirs seront privés de Jules Koundé, appelé chez les A par Didier Deschamps, l’effectif des Bleuets arrive avec des arguments solides. Sylvain Ripoll a fait appel à plusieurs joueurs déjà convoqués en Bleu, comme Houssem Aouar, Eduardo Camavinga, Jonathan Ikoné et Dayot Upamecano. Le sélectionneur compte aussi sur Aurélien Tchouaméni, élu meilleur espoir de Ligue 1, Amine Gouiri, auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison, et Odsonne Edouard, buteur à 16 reprises en D1 écossaise avec le Celtic Glasgow. Le milieu de terrain est également bien fourni avec les convocations du néo-champion de France lillois Boubakary Soumaré ou du prometteur lyonnais Maxence Caqueret.

La photo officielle des Bleuets pour l’Euro Espoirs pic.twitter.com/qT03vVBNyJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 26, 2021

Des joueurs qui n’ont pas pu rejoindre les Bleuets

Parmi les 23 joueurs sélectionnés pour disputer ces phases finales, quatre ne rejoindront finalement pas les Bleuets. Les Nantais Alban Lafont et Randal Kolo Muani ont été laissés à disposition du FC Nantes, qui disputait les barrages de Ligue 1 jeudi 27 et dimanche 30 mai. Ils ont été remplacés respectivement par le gardien stéphanois Etienne Green, sensation de cette fin de saison, et par le Lensois Arnaud Kalimuendo. En défense, Wesley Fofana s’est blessé avec Leicester. Il est suppléé par le Monégasque Axel Disasi. Et le Rennais Adrien Truffert, lui aussi blessé, est remplacé par le Montpelliérain Nicolas Cozza.

Botman et Bakker du côté néerlandais

Les jeunes Oranje avaient terminé premiers de leur groupe en phase de poules, devant l’Allemagne, grâce notamment à un carton face à la Hongrie (6-1). Ils comptent dans leurs rangs des têtes connues en Ligue 1 : le Lillois Sven Botman et le Parisien Mitchel Bakker. En attaque, ils pourront aussi s’appuyer sur Justin Kluivert, le fils de la légende Patrick Kluivert.

Si les Bleuets éliminent les Pays-Bas, ils retrouveront en demi-finale le vainqueur de la confrontation Danemark-Allemagne. La France n’a plus remporté l’Euro espoirs depuis 1988.