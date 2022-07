Euro 2022 : ce qu'il faut savoir sur l'Allemagne, qui affronte la France en demi-finale

Les Tricolores ont fort à faire, mercredi soir, face à des Allemandes qui possèdent une attaque prolifique et qui n'ont toujours pas encaissé de but depuis le début du tournoi.

Prochaines adversaires sur la route des Bleues : la Nationalelf et ses huit titres européens. Pour décrocher un ticket pour la finale de l'Euro 2022, à Wembley, les Tricolores vont devoir se défaire de solides Allemandes, mercredi 27 juillet (à 21 heures). Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont réalisé un parcours sans faute depuis le début de la compétition, battant tour à tour le Danemark, l'Espagne, la Finlande, puis l'Autriche en quarts de finale.

A Milton Keynes, Alexandra Popp et ses coéquipières entendent retrouver le haut de l'affiche après plusieurs années décevantes. Voici ce qu'il faut savoir sur l'Allemagne avant cette seconde demi-finale de l'Euro.

C'est la sélection la plus titrée de l'histoire de l'Euro

Avec huit titres en 12 éditions, l'Allemagne est la nation la plus décorée de l'histoire (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Longtemps ultrafavorites des différentes éditions du tournoi, la Nationalelf connaît une période de transition depuis cinq ans.

La sélection souffre depuis son élimination précoce à l'Euro 2017. Pourtant sacrée championne olympique un an plus tôt, l'Allemagne a été éliminée dès les quarts de finale par le Danemark (1-2), mettant fin à une série de six titres consécutifs. Rebelote en 2019, lors du Mondial, où les Allemandes ont encore buté en quarts, cette fois contre la Suède. Elles restent cependant classées troisièmes au classement mondial de la Fifa.

Invaincue contre la France en compétition internationale

Les Allemandes sont les bêtes noires des Tricolores. En quatre rencontres officielles, les Bleues ont toujours été battues, dont une fois aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe du monde 2015. Depuis, les deux sélections n'ont plus croisé le fer à l'Euro ou lors du dernier Mondial.

Les deux équipes se sont néanmoins retrouvées en match amical à trois reprises depuis 2018. Et ce n'est plus la même musique. Les Bleues se sont imposées à deux reprises. Leur dernier affrontement en date, en juin 2021, a tourné à l'avantage des joueuses de Corinne Diacre (1-0). "Nous savons que la France a une qualité énorme en transition et des joueuses fantastiques avec beaucoup de vitesse", a expliqué la sélectionneuse allemande, Martina Voss-Tecklenburg, selon le site de l'UEFA.

"Nous donnerons tout ce que nous avons mercredi. Je pense que les Bleues nous respectent également après notre performance (en quarts de finale). De ce point de vue, ce sera un match d'égal à égal." Martina Voss-Tecklenburg, sélectionneuse allemande sur le site de l'UEFA

Reste à savoir si les Tricolores sauront garder le cap en demi-finale de l'Euro, un de ces grands rendez-vous que leurs adversaires savent gérer. Les Allemandes ont en effet gagné les six dernières demi-finales qu'elles ont jouées.

Une attaque redoutable et une défense imperméable

Les Allemandes possèdent la deuxième attaque de la compétition avec 11 buts, derrière les Anglaises (16). La défense tricolore devra notamment garder à l'œil la capitaine allemande, Alexandra Popp. Avec un but inscrit à chaque match, la légende de Wolfsburg a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

7 - L'Allemagne a marqué en 1re période lors de chacun de ses 7 derniers matches à l'EURO, soit la plus longue série de l'histoire de la compétition. Chirurgical. #WEURO2022 #GERAUT pic.twitter.com/MaC9GySnTC — OptaJean (@OptaJean) July 21, 2022

En 2013, année du dernier sacre allemand en Europe, Popp a été contrainte de déclarer forfait, avant le début de l'Euro, pour soigner une blessure à une cheville. A 31 ans, elle est plus motivée que jamais pour aller chercher son premier titre européen avec sa sélection.

La Nationalelf brille aussi dans cet Euro grâce à une défense très solide. Après quatre matchs, les cages allemandes restent inviolées. Les joueuses ont pourtant été soumises au feu offensif des Espagnoles, et aux assauts répétés des Autrichiennes (2-0). L'Allemagne est aussi, jusqu'ici, l'équipe qui a remporté le plus de duels (55) et récupéré le plus de ballons (187).

Changement générationnel

Seules trois joueuses présentes lors du sacre en 2013 figurent encore dans l'effectif : Almuth Schult, Svenja Huth et Sara Däbritz. L'expérimentée milieu de terrain Dzsenifer Marozsan est blessée. En outre, la sélection ne compte que championnes olympiques 2016 (Kathrin-Julia Hendrich, Almuth Schult, Svenja Huth, Alexandra Popp et Sara Däbritz).

L'équipe d'Allemagne, le 21 juillet 2022, au Brentford Community Stadium (Royaume-Uni), juste avant son quart de finale face à l'Autriche à l'Euro. (SEBASTIAN GOLLNOW / DPA / AFP)

La Nationalelf qui va défier la France mercredi a donné sa chance à une nouvelle génération prometteuse. L'Allemagne a en effet remporté l'Euro des moins de 17 ans en 2017, 2019 et 2022.

Au final, Martina Voss-Tecklenburg, ancienne milieu de terrain et quadruple championne d'Europe, a su établir un subtil mélange. Elle peut compter sur la taulière Svenja Huth, 31 ans, qui a marqué deux fois contre la France en match amical, à Biefeld, en 2017, ou encore sur Lina Magull, dans la forme de sa vie à 27 ans et buteuse encore contre l'Autriche. Mais il y a aussi la jeune milieu Lena Oberdorf, 20 ans, redoutable dans les duels.

Seul point noir : l'Allemagne va évoluer sans la révélation de l'Euro, Klara Bühl. Cette dernière a été contrôlée positive mardi au Covid-19.