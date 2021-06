Euro 2021 : des supporters français confondent Bucarest et Budapest et ratent le match des Bleus

À deux lettres près et 800 km de distance, c'était la bonne destination... Alors qu'ils avaient l'opportunité d'assister au match des Bleus face à la Hongrie à Budapest, samedi 19 juin, le manque de connaissances géographiques de six supporters français leur a fait confondre la capitale de la Hongrie avec celle de la Roumanie, Bucarest.

Une mauvaise surprise qu'ils ont rapidement réalisée sur place, une fois entourés d'Ukrainiens qui affrontaient l'Autriche dans la capitale roumaine, lors d'un match de poules de l'Euro 2021.

Ils ont confondu les drapeaux ukrainiens et hongrois

Interrogés par le journal roumain Jurnalul National qui a révélé l'information, les supporters ont raconté leur périple qui a commencé par une confusion entre le drapeau ukrainien et hongrois :

« Depuis l’aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu’il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. Nous les avons suivis. On s’est dit que s’il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s’inquiéter. Nous n’avons jamais pensé qu’ils étaient Ukrainiens », a expliqué l'un d'entre eux.

Deux erreurs fatales qui les ont finalement conduits à regarder le match des Bleus à la télévision...