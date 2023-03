Équipe de France : pour Kadidiatou Diani, l'attaquante des Bleues, "il est important d'avoir du nouveau, les filles n'en peuvent plus"

Dans une interview accordée à Téléfoot, dimanche, l'attaquante française est revenue sur la gestion de l'équipe de France et sa sélectionneuse Corinne Diacre.

L'étau se resserre autour de la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre. Alors que Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont annoncé, le 24 février dernier, leur mise en retrait de la sélection, Kadidiatou Diani s'est exprimée dimanche 5 mars dans Téléfoot, sur TF1. L'attaquante du PSG pointe la gestion délicate dans le fonctionnement de la sélection féminine à quatre mois de la Coupe du monde. "Je trouve qu'on manque de professionnalisme en équipe de France. Aujourd'hui, on se retrouve avec un staff assez restreint", dénonce-t-elle.

Depuis la sortie de Wendie Renard, le staff de l'équipe de France est plus que remis en question et l'attaquante parisienne évoque des problèmes au niveau de la communication. "Ça me paraît compliqué d'avancer vers un même objectif quand on a en face de nous une personne qui est assez fermée, qui ne veut pas discuter avec sa capitaine", affirme-t-elle à propos de Corinne Diacre.

"La FFF doit prendre des dispositions"

Alors que la Coupe du monde se profile, les cadres du vestiaire bleu qui se sont retirés attendent du changement. "Si, aujourd'hui, j'ai décidé de parler, de prendre la parole, c'est vraiment dans un but collectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des filles qui n'en pensent pas moins mais qui n'osent pas forcément parler, de par leur statut".

Déjà plongée dans la crise depuis la démission de Noël Le Graët, la Fédération française de football est également mise à mal avec cette affaire qui fragilise encore plus la place de Corinne Diacre. "La FFF doit prendre des dispositions. Nous, on a poussé un cri d'alarme. On a fait part de notre sentiment. Je pense qu'ils vont étudier notre cas et prendre tout ça au sérieux pour faire avancer notre équipe. Je pense qu'il est important d'avoir du nouveau, parce que tout simplement les filles n'en peuvent plus. Elles ne s'expriment pas forcément, mais c'est vraiment le cas, c'est ce qui se passe réellement en équipe de France", alerte l'internationale tricolore.

Kadidiatou Diani, qui compte 82 sélections avec les Bleues, n'a d'ailleurs plus communiqué avec la sélectionneuse depuis sa décision : "Je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour. Donc, voilà, pour moi, si on veut parler de rupture, je parlerai alors d'une rupture." Contestée par plusieurs de ses cadres, Corinne Diacre devrait voir son sort fixé le 9 mars prochain par la FFF.