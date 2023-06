Équipe de France : "Mon objectif est de continuer au PSG, je suis prêt à revenir pour la reprise", réaffirme Mbappé en conférence de presse

À la veille du match de l'équipe de France contre Gibraltar, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse jeudi. Le capitaine tricolore a répondu à quelques questions sur les Bleus, mais aussi et surtout sur son avenir, en réaffirmant son désir de rester au Paris Saint-Germain.

Capitaine de l'équipe de France depuis mars dernier, Kylian Mbappé sera amené à prendre la parole très régulièrement en conférence de presse dans les années à venir, à la veille des matchs de l'équipe de France. Ce jeudi 15 juin, sa présence n'était pourtant pas assurée. Depuis qu'il a informé le Paris Saint-Germain qu'il ne prolongera pas son contrat, qui le lie au club de la capitale jusqu'en 2024, l'attaquant des Bleus est sollicité de toutes parts pour savoir de quoi son avenir sera fait. Sa prise de parole au stade de l'Algarve, dans le sud du Portugal, où la France affrontera Gibraltar vendredi, était donc très attendue.

À tel point que plusieurs journalistes espagnols - le Real Madrid pourrait essayer de recruter Mbappé cet été - ont fait le déplacement pour assister à cette conférence de presse. Le numéro 10 des Bleus a semblé plus agacé qu'à l'accoutumée face à des journalistes qui l'ont relancé sur son futur au PSG. Face au peu de questions sur le match à venir de la France, Mbappé a répondu plus concisément que d'habitude. Mais il s'est présenté face à la presse pour que le grand public n'ait pas l'impression qu'il "fuit ses responsabilités de capitaine de l'équipe de France".

Allez-vous quitter le Paris Saint-Germain ?

Kylian Mbappé : J’ai déjà répondu à cette question, j’ai dit que mon objectif était de continuer au club et de continuer au PSG. C’est ma seule option pour le moment donc je suis prêt à revenir à la reprise. Et j’espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce qu’on a un match d’éliminatoires demain et je suis le capitaine de l’équipe de France.

Êtes-vous sûr qu'il s'agissait du bon timing, pendant le rassemblement de l'équipe de France, pour envoyer cette lettre au PSG ? Et avez-vous été surpris de la réaction du club à cette lettre ?

La lettre n’a pas été envoyée pendant le rassemblement mais avant. Choqué, non, il n’y a plus grand-chose qui me choque et j’aimerais que les prochaines questions portent sur le match de demain.

Pensiez-vous que cette lettre allait autant parasiter l'actualité ?

Non, parce que je ne pensais pas qu’une lettre allait tuer quelqu’un ou que j’avais offensé quelqu’un. J’ai juste envoyé une lettre. On ne peut pas contrôler les réactions mais ça m’importe peu.

Le président de la République a expliqué vouloir s'impliquer pour que vous restiez au PSG. Quelle influence peut avoir son intervention auprès du capitaine de l'équipe de France ?

Sur ma carrière, aujourd’hui, en juin 2023, aucune. Comme j’ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris mais mon objectif est de rester, donc on est sur la même longueur d’ondes.

"Je pensais que c’était important d’être là aujourd’hui en conférence de presse pour qu’on ne croit pas que j’ai fui ou que j’avais peur" Kylian Mbappé

Est-ce que cette semaine a été compliquée pour vous avec tout ce qui s'est passé ?

Non. Je suis habitué depuis mon plus jeune âge. Ma première préoccupation, c’est le match de demain. Et vous verrez demain que ma seule préoccupation, c’est d’aider mon équipe à gagner. Ce qui se passe en dehors, c’est secondaire et j’ai toujours réussi à faire les deux. Le plus important, c’est demain et je veux prouver que je suis un grand joueur.

Vous saviez que beaucoup de questions allaient vous être posées sur votre futur au PSG. Avez-vous hésité à venir face à la presse ?

Pas du tout, j’ai une responsabilité comme capitaine de l’équipe de France et ce ne sont pas quelques bruits qui vont me faire fuir ma responsabilité. J’ai dit que je ne serai pas toujours là [en conférence de presse] mais je pensais que c’était important d’être là aujourd’hui pour qu’on ne croit pas que j’ai fui ou que j’avais peur.

Le grand public est parfois perdu face à votre décision de ne pas prolonger votre contrat avec le PSG. En quelques mots clairs, pouvez-vous expliquer votre choix ?

Il n’y a pas à expliquer. J’accepte tout, les gens peuvent parler ou critiquer. J’ai été comme ça, j’ai eu la chance d’être un observateur du football quand j'étais jeune. Dans la vie, il y a plein de choses qu’on ne comprend pas. Ils n’ont pas tous les tenants et les aboutissants, tant pis pour eux malheureusement. Le principal, c’est que je fais ce que je fais et je dis ce que je dis. Il n’y a pas de problème avec ça.