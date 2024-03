Equipe de France : la vie sans Antoine Griezmann

Après 84 matchs disputés consécutivement, le vice-capitaine des Bleus est blessé à la cheville et ne pourra pas prendre part aux matchs amicaux de l'équipe de France contre l'Allemagne, samedi, et le Chili, mardi.

Du château de Clairefontaine ou d’Antoine Griezmann, on ne sait plus lequel était là avant l’autre. Mais le facétieux joueur de l’Atlético de Madrid, qui restait sur une série record de 84 matchs disputés avec les Bleus sans aucune absence, n’a fait qu’un aller-retour express dans les Yvelines, lundi 18 mars, où sa blessure à la cheville droite a été constatée. "L’ancien d’ici", comme l’a qualifié Warren Zaïre-Emery mardi, ne jouera pas les deux matchs amicaux à venir des Bleus, contre l’Allemagne samedi 23 mars et le Chili, mardi 26. Avec un casse-tête à venir pour Didier Deschamps.

Si le soleil est présent à Clairefontaine depuis le début du premier rassemblement des Bleus de 2024, l'astre habituel de l'équipe de France manque à l'appel. L'absence de l'homme qui brille autant par son sourire que ses coupes de cheveux, toujours souriant et blagueur, se fait ressentir. Antoine Griezmann a dû renoncer à porter le maillot des Bleus pour le 85e match consécutif, alors qu’il était sans doute le premier nom couché par Didier Deschamps depuis près de 7 ans, sans discontinuité. Il n'a donc pas fêté ses 33 ans avec ses coéquipiers. Pas en reste niveau chambrage, Marcus Thuram a pris le relais de "Grizou" sur ce plan-là.

Un remplaçant "très, très, très difficile à trouver"

D’un point de vue footballistique en revanche, l’absence du "chouchou" de Didier Deschamps, vice-capitaine des Bleus, ne sera pas simple à combler. "On ne va pas trouver un joueur avec les mêmes caractéristiques. S’il a le record de matchs en continu, c’est qu’il a pris beaucoup de place, qu’il était systématiquement là. Quand on connaît l’influence d’Antoine… En remplacement poste pour poste, je n’aime pas le mot impossible, mais c’est très, très, très difficile à trouver. Donc on aménagera un peu différemment", a reconnu le sélectionneur en conférence de presse lundi.

Antoine Griezmann, convoqué par Didier Deschamps, et venu à Clairefontaine lundi 18 mars, où a été constatée sa blessure à la cheville. (FRANCK FIFE / AFP)

Reculé au poste de milieu relayeur depuis le Mondial 2022, Antoine Griezmann brille par ses qualités d’adaptation et son intelligence de jeu. "Antoine est un joueur assez libre sur le terrain, qui a cette magie, qui est capable aussi de trouver des passes, de se mettre dans les espaces, et qui a cette qualité de buteur aussi, a énuméré en conférence de presse Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus.

Compère du Madrilène au milieu, il estime qu'"il faudra peut-être animer différemment, peut-être avec un joueur un peu moins débridé. Ce sont des matchs amicaux qui nous permettent de tester des choses." Mais l'ancien du PSG ne se voit pas, en revanche, endosser ce rôle: "A ma manière, je fais le lien entre l’attaque et la défense, mais pas avec les qualités d’Antoine. Il y a des joueurs dans le groupe davantage similaires à Antoine au niveau des qualités footballistiques. S’il fallait prendre le rôle d’Antoine, je ne m’utiliserais pas", a-t-il décrété, tout en affirmant que l’absence du Madrilène lui permettra peut-être de davantage se projeter offensivement.

Si Didier Deschamps décidait de changer son système de jeu pour passer en 4-4-2 avec deux pointes en attaque, le milieu de terrain devrait être composé d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot, épaulés par des ailiers. Si le sélectionneur choisit en revanche de conserver son 4-3-3 samedi, contre l’Allemagne, Eduardo Camavinga ou Warren Zaïre-Emery pourraient postuler pour prendre la place de Griezmann dans un trio avec Rabiot et Tchouaméni. "On a d’autres joueurs qui peuvent remplacer Antoine. Tous les milieux jouent dans des clubs de très haut niveau, donc ce n’est pas un problème", ne se souciait pas le jeune Zaïre-Emery mardi.