Équipe de France : la hiérarchie des gardiens, le doute Pavard, le capitaine… Les grandes questions de la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps va annoncer jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux matchs des éliminatoires de l’Euro, prévus contre les Pays-Bas et l’Irlande fin mars.

Didier Deschamps reprend du service. Jeudi 16 mars, le sélectionneur des Bleus va annoncer la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs de l'équipe de France, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, contre les Pays-Bas le 24 mars au stade de France et en Irlande le 27 mars à Dublin.

Depuis la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b.), le 18 décembre dernier, le sélectionneur a vu plusieurs de ses joueurs annoncer leur retraite internationale (Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda, Karim Benzema). C’est dans ce contexte que Deschamps, désormais sous contrat avec les Bleus jusqu’en 2026, va devoir répondre à plusieurs questions qui augurent des changements en profondeur en équipe de France.

Chez les gardiens, quelle hiérarchie derrière Maignan ?

Au poste de gardien, l’identité du nouveau numéro 1 est déjà connue. Après les retraites internationales annoncées par Lloris et Mandanda à la suite du Mondial, c’est Mike Maignan qui va prendre le relais. "On sait que Mike est destiné à prendre la suite", l'a ainsi adoubé Lloris, dans une interview à L’Équipe. Champion d’Italie avec l’AC Milan la saison dernière, Maignan est récemment revenu de blessure après avoir raté le Mondial.

Derrière lui, plusieurs gardiens se bousculent pour devenir numéro 2 et numéro 3. Brice Samba réalise une belle saison avec Lens. Ce dernier a été supervisé le 19 février lors du match entre Lens et Nantes par Franck Raviot. L'entraîneur des gardiens des Bleus en a profité pour observer également Alban Lafont. Alphonse Aréola a pour lui l’expérience du statut de numéro 3 en équipe de France et reste un élément de cette hiérarchie des gardiens. Les prometteurs Illan Meslier (Leeds) et Lucas Chevalier (Lille) sont des gardiens régulièrement cités pour l’avenir, mais partent de plus loin.

Pavard, ou pas Pavard ?

Titulaire lors de la Coupe du monde 2018, Pavard a débuté l’édition 2022 au Qatar dans le même rôle, avant de connaître un déclassement après le premier match contre l’Australie. "Il n’est pas dans de bonnes dispositions", avait expliqué Deschamps, qui ne l’a pas fait jouer une minute de plus dans la compétition. Le défenseur du Bayern Munich très performant ces dernières semaines avec le club bavarois, avec notamment un doublé samedi en championnat, est-il désormais dans ces "bonnes dispositions" ?

Pavard n’a jamais caché sa volonté de jouer défenseur central en club comme en sélection. Mais Deschamps continue de vouloir l’utiliser comme arrière droit. Un poste auquel Jules Koundé a fini par convaincre. La certitude, c’est que le sélectionneur manque d’un véritable spécialiste du poste. Jonathan Clauss est en difficulté avec l’Olympique de Marseille et n'a pas été retenu pour le Mondial. En cas d’absence de Pavard dans la liste, Pierre Kalulu (AC Milan), qui peut jouer défenseur central comme latéral, est une option.

Le même milieu de terrain qu’au Mondial ?

Le parcours des Bleus au Qatar a permis d’identifier les nouveaux patrons du milieu de terrain tricolore. Ceux-ci s’appellent Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot. Les deux ont pallié avec brio les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté. On ne devrait d’ailleurs pas revoir ces derniers lors de ce rassemblement. Le premier n’a disputé que 35 minutes depuis le début de la saison et s’est blessé aux adducteurs en fin de semaine dernière. Le second n’a plus joué depuis le mois d’août et a fait son retour à l’entraînement très récemment.

En l’absence de ces deux cadres, on pourrait retrouver le même milieu titulaire qu’au Mondial, avec un Antoine Griezmann brillant en relayeur et très bon avec l'Atlético de Madrid depuis le début de l'année 2023. Chez les remplaçants, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga ont pour avantage d’avoir participé à l’épopée de Doha. Boubacar Kamara est lui indisponible pour ce rassemblement (cheville), au contraire des novices Khéphren Thuram ou Manu Koné, qui pourraient créer la surprise.

Quel capitaine ?

C’est l’une des grandes questions qui entourent cette liste mais aussi le futur de l’équipe de France. En l’espace de quelques semaines, les Bleus ont perdu leur capitaine et leur vice-capitaine – Hugo Lloris et Raphaël Varane -, qui ont pris leur retraite internationale. Lors de l’annonce de sa liste, Deschamps va inévitablement être interrogé sur l’identité du futur porteur du brassard.

Deux favoris se dégagent : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le premier est un leader à la Lloris, pas forcément le plus disert mais à l’autorité naturelle. Le joueur aux 117 sélections a été une fois capitaine lors de sa carrière en Bleu, contre le Danemark en septembre. À sa sortie du terrain, c’est Mbappé qui avait terminé le match avec le brassard au bras. Ces dernières semaines, le prodige de Bondy a souvent été capitaine du Paris Saint-Germain et accueille avec sérénité cette responsabilité.

Antoine Griezmann n'a porté qu'une fois le brassard de capitaine de l'équipe de France, lors du match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague, le 25 septembre 2022. (ULRIK PEDERSEN / AFP)

Après la finale perdue contre l’Argentine, Lloris l’avait désigné comme successeur potentiel : "Je crois que ce tournoi peut servir pour l’équipe de France avec un passage de témoin, avec une génération qui arrive dans la dernière phase de sa carrière et une nouvelle génération de joueurs avec en tête Kylian, qui a montré un fort leadership durant ce tournoi et encore plus pendant cette finale." Paul Pogba est un capitaine en puissance, mais trop souvent blessé pour prétendre le devenir, comme Presnel Kimpembe, capitaine deux fois contre la Croatie en juin dernier.