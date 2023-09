Equipe de France : Griedge Mbock et Amandine Henry de retour, Marie-Antoinette Katoto pas encore prête... Hervé Renard dévoile sa liste pour la Ligue des nations

Pour le premier rassemblement de l'équipe de France depuis son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, Hervé Renard a convoqué 25 joueuses, vendredi 15 septembre, pour les deux matchs de Ligue des nations contre le Portugal et l'Autriche, les 22 et 26 septembre. Convoquées pour le Mondial mais finalement forfaits sur blessure, Amandine Henry et Oriane Jean-François font leur retour avec les Bleues. Deux jeunes joueuses déjà convoquées mais qui ne comptent aucune sélection, Julie Dufour (Paris FC) et Jade Le Guilly (PSG), sont également appelées par le sélectionneur.

Griedge Mbock, qui a repris la compétition après un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou droit, va également retrouver Clairefontaine. Elle remplace notamment Maëlle Lakrar, blessée lors du match contre l'Australie à la Coupe du monde. "C'est un grand plaisir de revoir Griedge en sélection. J'ai suivi son évolution, communiqué avec elle et échangé avec son club sur la marche à suivre. Elle ne peut pas jouer un match entier mais ça reste une joueuse cadre, c'est important qu'elle revienne", a justifié Hervé Renard.

Marie-Antoinette Katoto, qui devrait retrouver le chemin des terrains ce week-end après un an d'absence en raison d'une rupture du ligament croisé du genou droit, n'est en revanche pas encore prête à revenir en sélection. "J'ai de très bonnes nouvelles la concernant, mais j'espère qu'elle sera là d'ici au prochain stage. Cela étofferait le groupe en qualité et en expérience", a commenté le sélectionneur.

La liste complète :

Gardiennes de but : Solène Durand, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud

Défenseures : Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Griedge Mbock, Ève Périsset, Wendie Renard

Milieux de terrain : Laurina Fazer, Grace Geyoro, Amandine Henry, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Amel Majri, Sandie Toletti

Attaquantes : Viviane Asseyi, Sandie Baltimore, Vicki Becho, Kadidiatou Diani, Julie Dufour, Eugénie Le Sommer, Clara Matéo