Mondial de football 2023 : Wendie Renard s'explique sur son retrait et reçoit le soutien de Sonia Bompastor à l'OL

La capitaine des Bleues s'est expliquée, dimanche, sur sa mise en retrait de l'équipe de France, demandant "plus de travail" et "d'exigence" au staff.

"C'est compliqué de dire réellement les choses, car ce sont des choses de vestiaires, il faut plus d'exigence, le curseur doit monter, il faut plus de travail, c'est un staff, c'est un tout, forcément c'est la coach qui pilote, donc son nom va revenir, mais c'est un tout", a décrit sur TF1, dimanche 26 février, Wendie Renard. La Lyonnaise, qui avait décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses, avait été également rejointe dans sa défection par les attaquantes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Interrogée également par RMC, la joueuse n'a toujours pas ciblé nommément la sélectionneuse Corinne Diacre. Mais elle avance des raisons "purement sportives". Avant d'ajouter : "On a loupé un virage après la Coupe du monde 2019, il y a un élan qui est cassé."

Bompastor au soutien de Renard

Un peu plus tôt, Wendie Renard avait reçu le soutien de son entraîneur Sonia Bompastor et de celui de Bordeaux Patrice Lair, en marge de la rencontre de D1 entre les deux formations, remportée par l'OL (3-0). "Wendie est légitime car c'est une professionnelle, compétitrice, attachée au maillot bleu. C'est une décision très difficile à prendre pour elle. Elle a été très courageuse. Cela faisait un petit moment que c'était dur à porter", a confié Bompastor. "Wendie se met en difficulté. Mais elle le fait pour le bien collectif et de l'équipe de France".

"On doit faire en sorte d'écouter les joueuses. Depuis le Mondial 2019 (défaite en quarts de finale des Bleues), on n'a pas su surfer sur la bonne vague. Beaucoup de choses auraient dû être résolues avant ce coup de gueule de Wendie", a rappelé la technicienne.

"L'an dernier, la victoire de l'OL en Ligue des champions a été l'arbre qui masquait la forêt. Depuis un moment, j'alerte sur la concurrence qui s'organise en Espagne, en Italie ou en Angleterre. A un moment, on ne pourra plus suivre. Il faut une réaction collective, clubs, fédération et ensemble", a poursuivi Sonia Bompastor. Le Comex de la FFF se réunit mardi et pourrait sonner le glas du mandat de Diacre.