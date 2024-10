Israël-France : "Combattre le terrorisme c’est une chose, mais les civils qui n’ont rien à voir avec cela..." Les mots forts d'Ibrahima Konaté avant le match

La politique s'invite de nouveau au coeur de l'actualité des Bleus. A deux jours du match contre Israël, délocalisé à Budapest (Hongrie) en raison du conflit israélo-palestinien, le défenseur de l'équipe de France, Ibrahima Konaté, a été questionné en conférence de presse, mardi 8 octobre, sur le contexte de la rencontre. Sans langue de bois, il a appelé à la paix dans le monde au nom de l'équipe de France et s'est inquiété du sort des civils palestiniens et libanais.

"Nous on est là pour jouer au foot, on ne regarde pas contre qui on joue, mais ce qui se passe ne nous laisse pas insensibles. Ce que l'on voit, c'est abominable, je n'ai même pas les mots pour décrire l'horreur de ce que l'on voit", a-t-il débuté. S'il dit avoit la "chance d'être lucide" pour rester dans son "monde", le défenseur des Bleus s'inquiète pour les plus jeunes. "On entend des adultes sur les plateaux télés qui pleurent ce qui se passe, mais ce sont des adultes. Imaginez les enfants qui ouvrent leur téléphone et qui tombent sur des vidéos de personnes décapitées, imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement".

"Tout ce qu'on veut, c'est la paix dans le monde"

"Je m'inquiète aussi pour les personnes qui souffrent dans le monde, a-t-il poursuivi. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont mené à la guerre. Combattre le terrorisme, c'est une chose, mais les civils qui n'ont rien à voir avec cela, qui sont tués en masse, je n'ai pas les mots, ça me fait mal. Ce que je souhaite, et je pense que c'est le cas de tous les membres de l'équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde : tout ce qu'on veut, c'est la paix dans le monde".

Ibrahima Konaté espère aider "à travers notre comportement, nos paroles, la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, à calmer le coeur des gens autour de nous, les personnes qui ont une haine née à travers les images. Si seulement on pouvait juste se rappeler de ça, que la vie est courte et qu'il faut qu'on soit heureux, je pense qu'on vivrait déjà dans un monde meilleur".