Equipe de France : à un mois du Mondial au Qatar, Karim Benzema souffre "d'une fatigue musculaire au quadriceps gauche"

Après sa consécration lors du ballon d'or 2022 il y a quelques jours, Karim Benzema n'est pas au meilleur de sa forme physique. Alors que le Real Madrid doit affronter le FC Séville, samedi 22 octobre, match comptant pour la 11e journée de Liga, le club madrilène a annoncé dans un communiqué que l'International français souffrait d'une fatigue musculaire dans le quadriceps de sa cuisse gauche.

Parte médico de Benzema.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2022

Le club n'a, pour l'heure, pas donné plus de précisions sur son état de santé et sa durée d'indisponibilité. Karim Benzema avait déjà ressenti une légère gêne musculaire lors de l'entraînement du Real, vendredi. Et pour rappel, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, communiquera le 9 novembre prochain la liste de joueurs qui disputeront le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

"Ce n'est pas inquiétant"

Contacté par franceinfo: sport, Edouard Lipka, ancien médecin de l'équipe de France de football, se veut rassurant. "Ce n'est pas inquiétant. En général, car je n'ai pas accès à son dossier médical, c'est le stade 1 des lésions musculaires. Il a sûrement une petite élongation. Il faut laisser sept jours au repos et tout devrait rentrer dans l'ordre."

Pendant les prochains jours, Karim Benzema devrait malgré tout pouvoir s'entraîner, poursuit l'ex-médecin des Bleus. "Il peut s'entraîner de manière adaptée, avec un kinésithérapeute ou un préparateur physique, pour entretenir sa condition sans trop solliciter son muscle en souffrance." Il devrait donc être remis sur pied pour la Coupe du monde au Qatar, qui s'ouvrira dans moins d'un mois.