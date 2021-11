Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : Raphaël Varane forfait pour les prochains matchs des Bleus

Didier Deschamps a du souci à se faire. Pierre angulaire de la défense des Bleus, Raphaël Varane sera absent un mois et ratera le dernier rassemblement de l'année avec l'équipe de France, après s'être blessé mardi en Ligue des champions avec Manchester United, a annoncé son club mercredi 3 novembre.

Le défenseur central de 28 ans manquera la réception du Kazakhstan, samedi 13 novembre, puis le déplacement en Finlande, le16 novembre.

Déjà touché aux adducteurs lors de la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne (2-1), l'ancien stoppeur du Real Madrid connaît quelques difficultés physiques cette saison. Le sélectionneur tricolore annoncera jeudi sa liste pour les deux prochaines sorties. Les Bleus pourraient valider leur ticket pour le Mondial 2022 en cas de victoire face au Kazakhstan.

Our no.19 had to be replaced in the first half of tonight's #UCL game...#MUFC