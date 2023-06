Direct Gibraltar-France : les Bleus vont-ils s'offrir une promenade de santé ? Suivez le match des qualifications pour l'Euro 2024

Les Bleus retrouvent le chemin de la compétition avant la trêve estivale. L'équipe de France affronte Gibraltar, vendredi 16 juin à 20h45 au stade de Faro (Portugal), pour le troisième match des qualifications pour l'Euro 2024. Une rencontre inédite entre la France, vice-championne du monde et première du groupe B, et Gibraltar, avant-dernière nation européenne au classement Fifa et dernier de la poule.

Une première place à consolider. La France a bien entamé ces éliminatoires de l’Euro 2024 en dominant largement son principal adversaire, les Pays-Bas, à domicile (4-0), avant d’obtenir une victoire plus accrochée en Irlande (1-0). Pour ce troisième match, les Bleus comptent bien enchaîner une troisième victoire avant de défier lundi la Grèce, deuxième du groupe.

Gibraltar, 201e nation au classement Fifa. Sur le papier, la rencontre est extrêmement déséquilibrée entre une équipe vice-championne du monde et une autre 201e au classement Fifa (sur 211 nations). Ce territoire britannique d'outre-mer n’est reconnu par l’UEFA que depuis 2013 et par la Fifa depuis 2016. La sélection, composée de footballeurs amateurs ou semi-professionnels, est plus habituée aux défaites qu'aux victoires. Son principal fait d'armes ? Un match nul contre la Slovaquie (0-0), il y a dix ans.

Kylian Mbappé peut se rapprocher encore de Michel Platini. Qui dit équipe (très) faible, dit potentiel carton offensif. Et donc des buts, beaucoup de buts, notamment pour le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Le joueur du PSG pourrait profiter de ce match pour se rapprocher, voire égaler ou dépasser les 41 buts en équipe de France de Michel Platini. L'attaquant parisien en est déjà à 38 buts avec les Bleus.