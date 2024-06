Direct France-Luxembourg : un premier test avant l'Euro... Suivez et commentez le match avec nous

Alors que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse et que les hymnes résonnent dans le ciel messin, c'est l'heure des pronostics de la rédac' ! Autour de moi, tout le monde prédit une victoire des Bleus. Laure et Othélie voient un court succès, tandis que Tom et Sasha sont plus optimistes et estiment que les Français vont trouver à plusieurs reprises le chemin des filets. Et vous, quel est votre pronostic ?