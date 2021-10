DIRECT. France-Espagne : suivez la finale de Ligue des nations avec le trio Mbappé-Benzema-Griezmann

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

Dans 45 minutes, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des nations opposant la France à l'Espagne. Côté bleu, retour de Kimpembe et Tchouaméni dans le onze de départ de Didier Deschamps. Les dernières infos, c'est dans notre direct.



: D'habitude, les fans demandent leur maillot aux joueurs. Sauf cet inconditionnel de Benjamin Pavard, rencontré par notre envoyé spécial Denis Ménétrier aux abords du stade San Siro.

: Et voilà la composition de l'équipe d'Espagne, avec le... Français naturalisé Aymeric Laporte en défense centrale. L'occasion de déterrer ce vieux dossier, une interview à Sud-Ouest qui date d'il y a plus de dix ans. Il y déclarait : "Comme je me suis engagé avec l’équipe de France, ce n’est plus possible de jouer pour l’Espagne." Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ;-)

: La composition de l'équipe de France vient de tomber. Comme attendu, reconduction du système en 3-4-1-2, avec deux changements par rapport au onze qui a battu la Belgique : Presnel Kimpembe réintègre l'axe de la défense à la place de Lucas Hernandez, et Aurélien Tchouaméni supplée Adrien Rabiot au milieu de terrain, le joueur de la Juventus ayant été testé positif au Covid-19.

: @Martien Le match passe sur M6 à 20h45, et je vais en profiter pour donner le programme télé à ceux qui n'aiment pas le ballon rond :-) Les amateurs de rugby seront sur Canal + à 21 heures pour suivre le match Stade Français-Clermont. Les amateurs de documentaire ont rendez-vous sur France 5 pour regarder Le prix du sang, 20 ans de guerres françaises, qui revient sur l'engagement de la France sur les théâtres d'opération à l'étranger (à 20h55). Et les amateurs de films, particulièrement de western, sont conviés sur Arte regarder Johnny Guitare, avec Joan Crawford (à 20h55).

: Salut Pierre. Y a une chose que je n'ai pas comprise (C.O.D. 😉). Le match est retransmis sur quelle chaîne ? Merci.

: Huevos en seumette pour les espagnols. Victoire de la France 1-0

: Je tente un 2-2 à la fin du temps réglementaire et une victoire française 3-2 en prolongations

: 2-1 pour la France.Visiblement nous avons appris de l'affaire suisse.

: Nouvelle salve de pronostics alors que les joueurs de l'équipe de France sont arrivés au stade de San Siro. Je rappelle que le vainqueur gagne une entrée de live à sa gloire à encadrer chez lui (on ne fournit pas l'impression, désolé).

: @Aglioecipolla Un suivi bien chaud, promis juré ! J'espère aussi que le match s'y prêtera (et que vous serez inspirés dans les commentaires). On va d'ailleurs profiter des tweets de l'ami Denis Ménétrier qui rencontre de drôles de supporters aux abords du stade, quand il ne glisse pas une ou deux statistiques d'avant-match.

: Ah ben alors si au desk pour la finale il y a Pierre j’hésite à allumer la télé! Vous nous promettez un bon suivi bien chaud de la partie?! Bien amicalement à toute la rédac’!

: 2-0 pour les Sang et Or !

: On va écraser l'Espagne 1-0 , but de Griezmann pour la 100ème. Merci FranceInfo

: Deschamps fait des miracles , victoire de la France aux tirs aux buts

: 3-2 pour la 🇫🇷 Allez les Bleus, mettez-nous en plein les meurettes !

: 3 à 2 pour l Espagne....et profil bas pour les egos !

: 4-2 pour l Espagne.

: @Kat Allons-y, même si vous savez que notre oracle Marianne Chenou est partie avec la sienne. Mis à part Jérôme Comin, qui nous annonce un succès espagnol 2-0, le reste de la rédaction est unanime sur la victoire des Bleus : Clément Parrot et Denis Ménétrier (2-1), David Perrault (3-2), Louisa Benchabane (1-0) et moi-même (2-2, victoire des Bleus aux tirs au but).

: Pierre, on fait chauffer les boules de cristal ???

: Les choses sérieuses commencent autour du stade de San Siro, à deux heures du coup d'envoi de la finale de la Ligue des nations France-Espagne. Notre journaliste Denis Ménétrier rôde aux abords du stade.

H-3 avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne. En guise d'apéritif, l'Italie a dominé sur ses terres la Belgique (2-1) pour s'emparer de la troisième place.

: A l’origine, Seum est emprunté à l’Arabe (dialectal maghrébin pour ce cas). En arabe il signifie « venin » mais au maghreb il s’utilise pour dire « énervement »

: Les belges l'ont vraiement mauvaise, même 3 ans après ! Mais comme disait Alfred de Musset "Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !" ! :) Et ça vaut aussi bien pour les Italiens que les Français !

: le seum belge me rappelle quand on disait que la France était championne du monde des matchs amicaux

: Et je confirme que les expatriés français doivent apprendre à composer avec ce "contentieux".Ça revient régulièrement dans les discussions et il faut avoir son petit kit d'éléments de langage pour créer la désescalade.

: Dans les commentaires, plusieurs d'entre vous me racontent comment ce contentieux footballistique franco-belge a dégénéré hors du rectangle vert.

: @Cdn Je vous propose qu'on lance le jeu des pronostics vers 19 heures (le temps que je demande le leur à mes camarades ainsi qu'à notre envoyé spécial Denis Ménétrier, le chanceux, qui vivra le match en tribunes).

: Pierre, ne pensez-vous paq que l'Espagne noius fera une "Suisse" ce soir à la finale de la Ligue des Nations ? ^^

: Il n'y a qu'à lire cette interview de Fred Waseige, ancien joueur devenu consultant, sur le site de la RTBF qui exsude le seum par tous les pores : "On a gagné de rentrer dans les rêves des enfants. Les enfants quand ils dorment, ils rêvent d’actions à la belge, pas des Français champions du monde en 2018. Evidemment que si cette génération ne gagne rien, ce sera un échec mais elle a gagné autre chose. À chaque match des Diables, on s’amuse bien. Le problème, c’est que quand on se rapproche du Graal, on perd à la fin."

: Bonjour @Euh, vous étiez dans une grotte ces trois dernières années ? :-) Le "seum", un mot utilisé par les jeunes pour dire "être dégoûté" a été popularisé lors de la demi-finale du Mondial 2018 entre les Bleus et les Diables, notamment avec les déclarations de plusieurs joueurs, de Thibaud Courtois à Kevin de Bruyne, insistant sur la possession et leur beau jeu quand l'équipe de France n'aurait fait que défendre.

: C'est quoi 'le seum '?

: Après ce match, tous iront faire un petit '' seum''

: Quelle Seumaine pour les diables...

: Seum est égal :-)

: @TontonFab Pourrait-on parler à leur sujet de "bêtes de seum" ? (Promis, j'arrêêêêête après celle-ci).

: Demain mes collègues belge auront la consistance de la pâte à speculoss pas cuite.Que du regret pour cette belle équipe qui fait peur à tous le monde et n'a jamais rien gagnée

: C'est terminé, et l'Italie remporte cette petite finale face à la Belgique 2-1. Nos voisins d'outre-Quiévrain (et amis même si on aime bien les titiller) pourront nourrir des regrets, avec plusieurs tirs sur le poteau qui auraient pu changer l'issue de la rencontre.

: Le seum, toujours le seum pour les Belges...