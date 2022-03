DIRECT. France-Côte d'Ivoire : Olivier Giroud remet les deux équipes à égalité ! Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: BUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE 1-0 ! Nicolas Pépé fusille Hugo Lloris dans l'angle fermé après s'être joué des deux frères Hernandez (19e). Méconnaissable depuis son arrivée à Arsenal en 2019, l'Ivoirien reprend vie sur le sol français ce soir !

: Encore Théo Hernandez ! Après une remise subtile de Griezmann, le Milanais a le corps trop en arrière et sa reprise fuit largement le cadre (15e). De l'envie, mais pas assez de précision.

: La Côte d'Ivoire dispose d'un des meilleurs viviers d'Afrique et fait partie des équipes les plus équilibrées. Mais elle reste sur une élimination précoce à la CAN 2022, dès les huitièmes de finale contre l'Egypte, et peine à briller sur la scène internationale depuis plusieurs années.

: Ça vaut quoi la Côte d'ivoire Andrea ?

: Une chose est sûre, il jouera soit contre la Côte d'Ivoire, soit mardi contre l'Afrique du Sud. Mais si je dois me mouiller, je vois bien Didier Deschamps lui donner du temps de jeu en deuxième période dès ce soir. Il dispose d'ailleurs de 6 changements.

: Bonjour Andréa, y a-t-il une chance que Jonathan Clauss entre en jeu ?

: Figurez-vous qu'un ancien international français espoirs va jouer sous les couleurs de la Côte d'Ivoire ce soir, après avoir longtemps attendu un coup de fil de Didier Deschamps : Sébastien Haller. Cet article de Denis Ménétrier revient sur cette histoire.









(CHARLY TRIBALLEAU / AFP)



: Pour moi c'est 2-0. Un but de Giroud et un de Grizou bon match à tous et une bonne soirée 😀

: Victoire des Bleus 3-1

: Je donne mon prono : 5 à 1 pour les Bleus avec un triplé de Giroud !

: 5-1 pour la France

: C'est l'heure de nous donner vos pronostics ! C'est l'unanimité à la rédaction de franceinfo : les Bleus vont s'imposer. 2-1 d'après Valentine, Maël et moi-même. 3-0 selon Quentin et Benoît.



















: D'après notre envoyé spécial à Marseille, Denis Ménétrier, l'ambiance est très familiale au Vélodrome. Surtout, il ne boude pas son plaisir d'avoir eu droit à un paquet de Schtroumpfs dans son panier repas.

: Nkunku est d'ailleurs titulaire et fêtera sa première sélection ce soir. Didier Deschamps l'a inclus dans un trio d'attaque avec Giroud et Griezmann. A noter que Kylian Mbappé est sur le banc, diminué par une infection ORL.

: Bonsoir à tous ! Je ne vous le cache pas. Je n'attends qu'une seule chose, que Christopher Nkunku marque son premier but en équipe de France à Marseille, lui qui a été formé au PSG.

: Bienvenue à Andrea La Perna de franceinfo sport, qui suivra dans ce direct le match amical entre la France et la Côte d'Ivoire ce soir, au Vélodrome de Marseille !