Direct France-Chili : avec un trio Mbappé-Giroud-Kolo Muani en attaque, les Bleus veulent se remettre la tête à l'endroit... Suivez et commentez le match

En quête de rédemption. Après la correction subie contre l'Allemagne (0-2), l'équipe de France accueille le Chili au stade Vélodrome, mardi 26 mars, pour son second match du rassemblement de mars. Les Bleus doivent se rassurer et conclure ce dernier rendez-vous international par une victoire, avant la préparation à l'Euro 2024. L'occasion, face à un adversaire en manque de repères, de reprendre de la confiance, d'offrir un beau spectacle au Vélodrome et pour certains joueurs, de gagner des points dans l'esprit du sélectionneur.

Retrouver des certitudes

Contre l'Allemagne, samedi dernier à Lyon (0-2), l'équipe de France a été dominée dans tous les aspects du jeu par une Nationalelf pourtant sans confiance (trois victoires en 11 matchs en 2023). Une victoire contre le Chili n'effacerait pas tous les doutes, après cette cinglante défaite contre un concurrent direct au prochain Euro, mais redonnerait de l'allant aux hommes de Didier Deschamps. Une défaite, en revanche, aurait de quoi inquiéter. Dépassés techniquement et collectivement samedi, ils devront montrer un meilleur visage au Vélodrome.

Des places à gagner pour l'Euro 2024

Si l'échec a été collectif, certains joueurs ont incarné les problèmes tricolores contre la National Mannschaft. Marcus Thuram, qui avait l'occasion de s'imposer comme le numéro 9 des Bleus, a sans doute perdu des points en vue de l'Euro et Olivier Giroud pourrait retrouver un statut de titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps. Au milieu de terrain, des places sont à prendre et Eduardo Camavinga pourrait en profiter. Enfin, les centraux de formation repositionnés sur les côtés (Lucas Hernandez et Jules Koundé) n'ont pas convaincu, laissant le champ libre à Jonathan Clauss et Théo Hernandez pour s'imposer.

Un adversaire en plein doute

Le Chili attend la relève. Après la génération dorée, double vainqueure de la Copa America en 2015 et 2016 et troisième au classement FIFA en 2016, la Roja est retombée à la 42e place mondiale et a raté les deux derniers Mondiaux. Mal parti dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 (8e sur 10), le Chili a changé de sélectionneur. Ricardo Gareca vit son premier rassemblement à la tête de la sélection, entamé vendredi 22 mars par une victoire probante contre l'Albanie (3-0).

