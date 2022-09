DIRECT. France-Autriche : ultime répétition au Stade de France pour les Bleus avant la Coupe du monde. Suivez et commentez ce match avec vous

Ce qu'il faut savoir

Didier Deschamps a dû s'arracher les cheveux pour composer l'équipe qui défie l'Autriche, jeudi 22 septembre, au Stade de France. Car il manque la moitié de l'équipe par rapport au onze-type qu'on imagine à la Coupe du monde. Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Ngolo Kanté et Karim Benzema sont sur le flanc. L'occasion pour des petits nouveaux – et parfois même le remplaçant du remplaçant – de se montrer sous le maillot bleu et, qui sait, d'aller gratter une place dans la liste des 26 joueurs qui s'envoleront pour le Qatar dans six semaines. Suivez et commentez ce match sur franceinfo.fr.

Des bleus avec les Bleus. Entre les blessures et les méformes, Didier Deschamps a dû faire appel à la classe biberon. Seuls six joueurs sur 23 comptent plus de douze sélections. Le Monégasque Youssouf Fofana, l'un des cinq novices du groupe, a balayé cet argument en conférence de presse : "En ce qui concerne l'équipe de France, d'accord, on a peu d'expérience, mais dans ce qui est compétition et match de football, je pense qu'on est capable de s'en sortir."

Des Bleus pas très inspirés. C'est peu dire que le contenu des matchs du mois de juin n'a rassuré aucun supporter tricolore. Côté résultats : deux défaites et deux nuls, dont l'aller en Autriche (1-1). Côté tactique : Didier Deschamps a semblé tâtonner, en passant de 5 à 4 défenseurs. On passera rapidement sur le contexte extra-sportif épouvantable qui accompagne les Bleus, entre les affaires de harcèlement à la FFF, la polémique autour des droits à l'image et l'affaire Pogba-Mbappé.

Des Bleus au pied du mur. On l'oublierait presque, tant cette compétition ressemble à une usine à gaz, mais l'équipe de France est actuellement classée dernière de sa poule et se trouve sous la menace d'une relégation en groupe B de la Ligue des nations... alors que les Bleus sont les tenants du titre.