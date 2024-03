Direct France-Allemagne : une affiche en forme de répétition en vue de l'Euro... Suivez et commentez le match amical

A un peu moins de trois mois de l'Euro 2024, l'équipe de France, privée pour la première fois depuis près de sept ans de son talisman Antoine Griezmann, s'offre un test grandeur nature en accueillant, samedi 23 mars (21 heures) en amical à Lyon, un invité de marque : l'Allemagne, futur pays hôte en plein marasme.

Des Bleus sans Griezmann

Pour la première fois depuis le 13 juin 2017, l'équipe de France devra faire sans Antoine Griezmann, le "chouchou" de Didier Deschamps, forfait sur blessure. Après une série impressionnante de 84 matchs d'affilée, le joueur de l'Atlético de Madrid a dû renoncer et va obliger "DD" à remodeler quelque peu son milieu de terrain. Aux côtés des incontournables Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, le prodige parisien Warren Zaïre-Emery (18 ans), buteur pour sa première cape lors de la victoire record contre Gibraltar (14-0) le 18 novembre à Nice, pourrait de nouveau être titularisé.

En "mode Euro"

Face à l'Allemagne, les Bleus ont une revanche à prendre, mais pas seulement. Le 12 septembre dernier à Dortmund, ils vivaient leur seul revers depuis la finale du Mondial 2022, avec une défaite 2-1. Depuis, Didier Deschamps compte trois victoires et un match nul et espère une prestation en "mode Euro" de la part de ses hommes dont la plupart, sauf blessure, sont certains d'être présents dans la liste définitive, divulguée mi-mai, et de participer au tournoi continental. "On sort d'une période de quatre mois sans rencontre, vous allez donc juger, analyser ceux qui ont marqué des points, ceux qui n'en ont pas marqué. Il y a toujours des enseignements à tirer, les situations de certains joueurs peuvent être inversées dans quelques mois", a prévenu le sélectionneur tricolore.

Une équipe d'Allemagne en plein chaos

Plongés en pleine crise sportive, les Allemands, qui restent sur trois matchs sans succès (deux défaites, un nul), débarquent à Lyon avec une équipe expérimentale. Julian Nagelsmann a sélectionné six nouveaux joueurs pour ce match test à quelques mois de son Euro à domicile. Il a également rappelé le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos (34 ans) et laissé à la maison 11 joueurs convoqués en novembre, parmi lesquels des cadres comme Leon Goretzka, Mats Hummels et Niklas Süle, alors que le retour de Manuel Neuer, blessé, a été reporté.