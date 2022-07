DIRECT. Euro 2022 : une troisième victoire pour la France face à l'Islande ? Suivez le dernier match de poule des Bleues

(JOSE BRETON / NURPHOTO VIA AFP)

Après leurs victoires face aux Italiennes (5-1) et aux Belges (2-1), les joueuses de l'équipe de France sont certaines de finir en tête du groupe D et d'accéder à la suite de la compétition. Mais les Bleues voudront conclure proprement leur phase de groupes face aux Islandaises, lundi 18 juillet. Et ceci, malgré le forfait de Marie-Antoinette Katoto pour le reste de l'Euro en raison d'une entorse du genou.

Les Islandaises, elles, n'ont pas le choix. Une victoire est impérative pour assurer leur qualification en quarts de finale.